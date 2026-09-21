Quer afastar energias ruins? Veja 4 formas de usar o manjericão

Outra maneira simples de utilizar o manjericão é preparar um pequeno sachê com folhas secas da erva. Coloque-as dentro de um saquinho de tecido e deixe-o em um local que faça sentido para você, como uma gaveta, armário ou próximo à porta de entrada. O sachê pode funcionar como um objeto simbólico de proteção e também como um lembrete para cultivar pensamentos mais positivos e estabelecer limites diante daquilo que faz mal.