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Helicóptero em que estaria cantor Rick desaparece em Santa Catarina: o que se sabe

De acordo com Bombeiros de Santa Catarina, 'informações preliminares' apontam que o cantor Rick está no helicóptero.

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 20:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 set 2026 às 20:34
Imagem BBC Brasil
Cantor teria embarcado em aeronave que desapareceu em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Instagram

Um helicóptero em que estaria o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, desapareceu em Santa Catarina, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) nesta segunda-feira (21/09).

De acordo com o portal G1, a assessoria da dupla confirmou que Rick estava na aeronave. A BBC News Brasil busca contato com representantes da dupla.

Os Bombeiros informaram que as buscas estão em curso na região de Urubici, uma área de serra. A aeronave saiu de Porto Belo em direção a São Joaquim, ambas cidades em Santa Catarina.

"A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes. Segundo informações preliminares apontam que entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar", diz uma nota do CBMSC.

Cerca de 20 bombeiros participam da operação, que conta também com viaturas com tração 4x4. Ainda de acordo com o órgão, cães de busca podem ser acionados nesta terça-feira.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero, modelo Bell 430, pertence à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo e está registrado regularmente como de uso privado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou ainda que estão sendo utilizadas duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de busca e salvamento.

"A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas", disse a FAB, em nota.

Esta reportagem está em atualização.

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