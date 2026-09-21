Helicóptero em que estaria cantor Rick desaparece em Santa Catarina: o que se sabe

"A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes. Segundo informações preliminares apontam que entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar", diz uma nota do CBMSC.