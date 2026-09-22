Homem é morto a tiros no Morro do Macaco, em Vitória

Um homem identificado como Matheus Rodrigues Correa, conhecido como Magrin, de 28 anos, foi morto a tiros no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (21). Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, dois homens passaram pelo local atirando contra a vítima.





A perícia da Polícia Científica esteve no local e identificou ao menos nove perfurações provocadas pro disparos, sendo uma na região lombar, duas no braço direito e outros no abdômen e no glúteo. Ninguém havia sido detido até a publicação desta reportagem.





Testemunhas também disseram aos militares que Matheus teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo os relatos colhidos pela PM, o homicídio poderia estar relacionado a uma disputa pelo controle de tráfico de drogas na região.





A companheira de Matheus contou à corporação que o jovem tinha sido alvo de outro ataque em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele estava em uma distribuidora em Itararé, também em Vitória, quando foi baleado na cabeça.





A Polícia Civil informou que Matheus tem cerca de 12 registros policiais, entre eles por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, violência doméstica e tentativa de fuga do sistema prisional.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).