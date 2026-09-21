Produtor rural é atingido pela própria caminhonete em Ibatiba

Um produtor rural ficou gravemente ferido após ser atingido pela própria caminhonete em meio a um cafezal, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, o veículo estava carregado com um tonel de água e não conseguiu subir um trecho íngreme. Em seguida, perdeu o freio e começou a descer de ré. Ao tentar sair da caminhonete, o condutor foi atingido e ficou preso sob o veículo.





De acordo com a PM, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Devido à gravidade do quadro, foi necessária a transferência por helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para atendimento especializado.