Essa omelete de batata é fácil de fazer e deixa o lanche da tarde mais proteico

Na hora do lanche da tarde, variar o preparo dos ovos pode ser uma forma simples de fugir do tradicional. Uma alternativa é a omelete de batata, também conhecida como tortilla de batata. De origem espanhola, a receita combina os dois ingredientes em um preparo mais espesso, dourado por fora e macio por dentro. Além disso, pode contribuir para aumentar o consumo de proteínas ao longo do dia e ajudar a manter a saciedade até a próxima refeição. Abaixo, veja como preparar a receita de omelete de batata!