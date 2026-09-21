Veículo capota em acidente com viatura da PM na Leitão da Silva

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em Córrego São Francisco, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem vida debaixo de uma motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou o óbito.





Testemunhas contaram que ouviram vários disparos e, ao se aproximar, encontraram o rapaz caído, com a moto sobre o corpo. Os suspeitos estavam em outra moto, que foi atingido pelo veículo do jovem após ele ser baleado. Um vídeo mostra a dupla retirando a motocicleta e fugindo em seguida (veja acima).





A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.





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