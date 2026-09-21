O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 21 a 27 de setembro

Filha de Dwayne Wayne e Whitley Gilbert, personagens marcantes da série original, ela cresceu sabendo da importância que seus pais tiveram na universidade e rapidamente percebe que seus colegas criam expectativas sobre ela por causa disso. Seu desafio será criar a própria história no local sem ser vista apenas como a filha dos Wayne. Durante essa jornada, a jovem fará amizades e viverá desafios, romances e conflitos que a ajudarão a amadurecer.