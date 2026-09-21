Simulação, estudo e controle emocional: como candidatos se preparam para os debates?

Esse fenômeno, conforme o especialista, reorganizou a preparação dos candidatos para os debates em duas frentes: uma ofensiva, que tem como objetivo gerar cortes o mais rápido possível para as redes sociais; e outra defensiva, que foca nas falas e atitudes dos adversários.





Vitorino afirma que, no primeiro caso, a equipe costuma ser montada para cortar, legendar e publicar trechos da transmissão em tempo real, e o candidato passa a ser treinado para produzir blocos com começo, meio e fim, que se sustentem sozinhos fora do contexto. “Resposta boa que só faz sentido para quem viu a pergunta não circula”, pontua .





Já o segundo caso é marcado pela busca de falhas dos outros concorrentes. Segundo o consultor, esse material chega ao eleitor descolado da situação que o produziu e expõe incoerências ou faltas dos adversários.





“Na prática, a orientação é preparar o candidato para o corte e preparar a equipe para o corte do adversário, com resposta pronta ainda na mesma noite. Debate que termina e vira reunião no dia seguinte já perdeu a disputa da narrativa”, explica o consultor.





Mesmo nesse cenário, é importante que os candidatos continuem se preparando de maneira estratégica para os debates. Vitorino destaca três linhas principais para guiar o treino:



