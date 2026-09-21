Pauta da Câmara de Vitória é trancada mesmo com decisão judicial sobre eleição da Mesa

Na última sexta-feira (16), o impasse envolvendo a eleição da nova presidência da Câmara da Capital ganhou mais um capítulo. Uma liminar da Justiça estadual determinou que Goggi pautasse, logo na sessão seguinte à decisão, o requerimento de urgência de um projeto de resolução que fixa a data da sessão de renovação da Mesa Diretora para 1º de outubro deste ano.





A decisão, assinada pelo juiz Rogério Rodrigues de Almeida, foi resultado de um pedido liminar feito pelo vereador Dalto Neves (Solidariedade) ao juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.





Na ação, o vereador alegou ter apresentado um p rojeto de r esolução para adequar o Regimento Interno da Câmara ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) , estabelecendo a eleição da Mesa Diretora para o dia 1º de outubro.





Em julho deste ano, em ação apresentada pelo próprio presidente do Legislativo da Capital, a Segunda Turma do STF decidiu, à unanimidade, manter suspensa a regra do Regimento Interno da Câmara de Vitória que permitia a eleição da Mesa Diretora em agosto, determinando que somente fosse realizada em outubro, sem definir em que dia do mês. O relator do caso na Corte Suprema foi o ministro Gilmar Mendes.





Quando buscou o STF para barrar a articulação da maioria dos vereadores da Casa de Leis visando à realização da eleição da nova presidência em agosto, Anderson Goggi alegou que o regimento interno da Câmara, nesse caso, ia contra entendimento da própria Corte, que em ocasiões anteriores havia proibido a antecipação de eleições para a presidência de câmaras municipais no país.





Vale lembrar que Dalto e outros 15 vereadores da Capital chegaram a recorrer da decisão do STF, na tentativa de manter a eleição da Mesa Diretora em agosto.





Agora, no pedido liminar atendido pela Justiça estadual, o vereador afirma que, a pesar de o projeto de resolução ter recebido parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis e de ter sido protocolado um requerimento de urgência assinado por 15 parlamentares, a proposta segue, segundo ele, parada no setor de apoio às comissões.





Consulta da reportagem ao portal de tramitação de projetos da Câmara na noite de sexta-feira (18) mostrou que a matéria foi apresentada em 13 de julho. O último andamento ocorreu em 12 de agosto, com encaminhamento para o setor de apoio às comissões, como alega o vereador na liminar.



