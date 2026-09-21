Centro de Vitória respira cultura, mas espaços independentes lutam para sobreviver

No Centro de Vitória, cultura não é apenas passado. Ela está nas fachadas antigas, nos museus, nas galerias, nos teatros, nos bares, nos ateliês e, principalmente, nas pessoas que insistem em criar e ocupar a região. O bairro reúne construções que atravessam séculos e preserva um dos principais conjuntos de patrimônio histórico do Espírito Santo, com edificações que vão do século XVI ao XX.





A pesquisa Cultura nas Capitais, realizada pela JLeiva Cultura & Esporte com análise dos dados coletados pelo Datafolha, ouviu 19,5 mil pessoas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Em Vitória, 35% dos entrevistados disseram ter frequentado bibliotecas nos 12 meses anteriores à pesquisa, contra 25% na média das capitais. A capital também aparece com 47% de frequência a shows de música e 56% de visitação a locais históricos.





Mas existe uma contradição no coração da capital capixaba: enquanto os números mostram uma população com forte relação com a cultura, espaços independentes que ajudam a manter essa cena viva enfrentam dificuldades para continuar funcionando.