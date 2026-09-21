BR 101: um ano que transformou mais do que uma rodovia

Vinte e três quilômetros de trechos duplicados foram entregues e outros 32 quilômetros seguem em execução, enquanto tecnologias inéditas passaram a integrar a operação – como é o caso das três câmeras de Inteligência Artificial instaladas em Linhares, Cariacica e Viana –, e os indicadores de segurança, embora ainda muito distantes do patamar almejado, começaram a responder positivamente, com redução de 15,8% do total de acidentes e de 9,5% das mortes na BR 101.





A rodovia também passou a ser preparada para aquilo que virá nos próximos anos. Os Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para caminhoneiros, que serão implantados em Linhares e Atílio Vivácqua, começaram a ser planejados ainda neste primeiro ano.





O mesmo acontece com a antecipação de 21 quilômetros de terceiras faixas que serão implantadas em cidades ao Norte da rodovia e com a ampliação do monitoramento por câmeras, que levará cobertura a pelo menos 70% da BR 101, fortalecendo a segurança operacional e reduzindo o tempo de resposta às ocorrências.





Existe ainda um aspecto dessa transformação que não aparece em cronogramas de obras, mas que se revela cada vez mais essencial: o relacionamento com as pessoas. A BR 101 não é apenas um ativo de infraestrutura. Ela é o caminho percorrido diariamente por quem vai trabalhar, estudar, visitar a família, transportar alimentos, medicamentos, insumos e riquezas. É um corredor logístico estratégico para o Espírito Santo, mas também faz parte da rotina de milhares de moradores das comunidades que vivem às suas margens.





A compreensão disso potencializa a atuação da concessionária. Através desse olhar, foram criadas iniciativas inéditas no estado, como o Ecovias na Estrada, uma van itinerante que percorre os municípios cortados pela BR-101 para levar informação, ouvir as pessoas e fortalecer o diálogo com as comunidades.





Compreender expectativas, esclarecer dúvidas e construir relações de confiança tornou-se um pilar estratégico para a realização de intervenções. Esse mesmo princípio orienta outro desafio inevitável de um contrato dessa dimensão: as desapropriações necessárias para viabilizar a ampliação da infraestrutura.





Nenhuma obra estruturante, como é o caso das já iniciadas construções dos contornos de Ibiraçu e Fundão, na BR 101 Norte, acontece sem impactos. O compromisso, porém, é que eles sejam conduzidos com responsabilidade, transparência e respeito por meio da busca pelo diálogo e do cumprimento das diretrizes legais.