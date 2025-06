Obras de duplicação

Leilão da BR 101: novo contrato continuará com a Ecovias no ES

Única interessada em assumir o acordo de repactuação para a duplicação da rodovia no Espírito Santo, atual concessionária foi declarada vencedora do leilão, nesta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:02

Trecho da BR 101 no Espírito Santo: rodovia vai continuar a ser administrada pela Ecovias Crédito: Mosaico Imagem

As obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo vão ser retomadas nos próximos meses. Nesta quinta-feira (26), foi realizado o leilão da otimização da concessão, etapa final da repactuação do contrato, na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Na abertura dos envelopes, não apareceram empresas para concorrer com a EcoRodovias. Assim, a atual concessionária, a Ecovias 101, continuará a executar o contrato, acrescida das novas obrigações pactuadas.>

Estiveram presentes ao leilão o ministro em exercício dos Transportes, George Santoro, o diretor-geral da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, e o governador do Estado, Renato Casagrande, entre outras autoridades.>

Como era esperado, não apareceram concorrentes para a disputa da concessão no certame da B3. Dessa forma, após verificação de documentos apresentados, a Ecovias foi declarada vencedora do leilão da BR 101 no Espírito Santo. >

A proposta final apresentada foi um desconto de 0,05%, menor tarifa. O tempo de contrato é de 24 anos. >

A partir da assinatura do novo contrato, a previsão é que a rodovia receba mais de R$ 10,7 bilhões em investimentos voltados para melhorias em 478,7 quilômetros da via. Desse montante, R$ 7 bilhões são para duplicações e outros R$ 3,3 bilhões para ações operacionais.>

No novo contrato, estão previstas a duplicação de 172 quilômetros, a realização de 41 quilômetros de faixas adicionais e de 51 quilômetros de contornos (em Ibiraçu, Fundão e Linhares, o último a partir de gatilho contratual), a construção de 35 quilômetros de rodovias marginais e a instalação de 40 passarelas para travessia de pedestres e dois pontos para parada e descanso de motoristas. O trecho já duplicado ou em execução soma 117 quilômetros.>

Após o leilão, na cerimônia de batida de martelo, o diretor da Ecorodovias, Marcelo Guidotti, lembrou que o primeiro contrato havia sido bastante disputado, há mais de 10 anos. Ele destacou que novo novo acordo terá muitos investimentos e serão cumpridos rapidamente.>

“Infelizmente, as coisas não foram como a gente queria. Mas, ao longo desses 12 anos, a gente nunca desistiu de tentar resgatar e resolver”, disse Guidotti.>

O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, afirmou que a realização do leilão é uma vitória da infraestrutura brasileira. >

“Quem vai ter realmente a vitória disso é o próprio usuário e não o ministério. É o usuário que vai ter o serviço melhor de qualidade e com tempo mais rápido, pois a obra vai começar logo em seguida, já que a concessionária já está instalada”, afirmou.>

Guilherme Theo Sampaio, diretor-geral da ANTT, falou sobre a dificuldade da negociação para chegar ao novo contrato e destacou que tudo foi feito voltado para o usuário da rodovia. >

“No segundo semestre, teremos grandes realizações sendo feitas. Com o novo contrato, haverá acompanhamento trimestral para garantir que as execuções sejam realizadas”, frisou.>

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que o Estado depende de logística para continuar o seu desenvolvimento.>

“Resolver a BR 101 é essencial. A rodovia é um gargalo e obstrução ao nosso crescimento. A gente tem esperança de ter a solução desse assunto. Isso ajuda no desenvolvimento, no turismo e na conexão com a Bahia e o Rio de Janeiro. É um passo importante, como será a partir de novembro, quando sair o projeto básico da BR 262. Teremos investimentos importantes e o governo do Estado colocou R$ 2,3 bilhões para essa obra”, destacou.>

George Santoro, ministro dos Transportes em exercício, destacou que, com o leilão da BR 101, o país chegou a R$ 168 bilhões de investimentos contratados nos últimos anos. “A BR 101 conecta o Brasil inteiro. Então, precisávamos dar solução para essa via.">

