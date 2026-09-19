Acidentes caem 14,9% na BR 101 de janeiro a agosto, aponta Ecovias

A PRF ponderou que a redução dos acidentes pode estar relacionada à mudança no trecho de Carapina, na Serra, que deixou de ficar sob a responsabilidade fiscalizatória da instituição.
A mudança ocorreu em 23 de fevereiro, quando o antigo trecho da BR 101 entre os quilômetros 247,8 e 278,3 de Carapina a Belvedere, passou a ser administrado pela Prefeitura da Serra e chamado de Avenida Mestre Álvaro. Com a transferência, o Contorno do Mestre Álvaro passou a integrar o trecho concedido da rodovia.
Na prática, a comparação apresentada pela Ecovias abrange configurações diferentes da BR 101. Em 2025, a passagem urbana pelas regiões de Laranjeiras e Carapina ainda fazia parte da rodovia federal durante todo o período analisado. Em 2026, as ocorrências no local deixaram de integrar os dados após a municipalização, enquanto o contorno passou a ser considerado.
A PRF informou que ainda monitora e avalia os dados apresentados e não realizou uma divulgação oficial desses indicadores. A Ecovias explicou que compara os registros totais de cada ano, sem ajustar o levantamento à entrada ou saída de trechos da concessão. A empresa ponderou, porém, que essa mudança teria mais peso em uma análise específica da Serra do que nos dados gerais da rodovia.
Apesar da mudança na área considerada pela Ecovias, a Prefeitura da Serra também identificou redução nas mortes no trecho municipalizado. Entre 19 de fevereiro e 31 de agosto deste ano, quatro pessoas morreram na Avenida Mestre Álvaro. No mesmo período de 2025, antes da municipalização, foram 12 óbitos — uma queda de 66,67%.
Desde que assumiu a administração da via até o fim de agosto, o município contabilizou 283 acidentes, com 77 pessoas feridas. A prefeitura não informou, porém, quantos acidentes e feridos foram registrados no mesmo período de 2025, o que impede a comparação desses dois indicadores.
Segundo a administração municipal, a redução da letalidade coincide com o reforço da fiscalização pelo Departamento de Operações de Trânsito (DOT), melhorias na iluminação, intervenções nos retornos e a integração das ações de fiscalização, engenharia e educação para o trânsito.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.