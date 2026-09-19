Acidentes caem 14,9% na BR 101 de janeiro a agosto, aponta Ecovias

O número de acidentes registrados no trecho da BR 101 administrado pela Ecovias Capixaba — que abrange 24 municípios do Espírito Santo e o trevo de acesso a Mucuri, no Sul da Bahia — caiu 14,9% entre janeiro e agosto deste ano na comparação com o mesmo período de 2025, segundo levantamento da Ecovias Capixaba. A redução, no entanto, é analisada com cautela pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pois o movimentado trecho urbano de Carapina, na Serra, foi municipalizado durante o período analisado e passou à responsabilidade da Prefeitura da Serra.

De acordo com a concessionária, foram contabilizados 2.296 acidentes nos oito primeiros meses de 2026, contra 2.697 no ano anterior. Do total registrado neste ano, 53% ocorreram em trechos de pista simples e 47% em trechos duplicados.





O número de feridos recuou de 1.569 para 1.305, queda de 16,9%, enquanto o total de mortes passou de 82 para 72, redução de 12,2%. Das 72 pessoas que morreram, 43% eram motociclistas ou ocupantes de motocicletas, 34% estavam em automóveis ou caminhões e 23% eram pedestres ou ciclistas. Os homens representaram 85% das vítimas fatais.



