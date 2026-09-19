Clarão vermelho no mar intriga moradores de Marataízes; entenda o que pode ser

Uma luz vermelha no horizonte do mar, vista de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, intrigou os moradores do balneário neste sábado (19). Um vídeo que circulou nas redes sociais durante a manhã registrou a cena misteriosa. Mas afinal, o que pode ser o ‘clarão’ registrado?





Nas imagens, o morador que fez o registro chegou a levantar a hipótese de que poderia haver uma embarcação em chamas. Para o guarda-vidas de Marataízes Leonardo Armindo, porém, a explicação pode ser mais simples: o nascer do sol.





“Eu acredito que seja o sol nascendo, na minha opinião. Como estava nublado hoje cedo, poderia haver ali alguma parte sem nuvens e o sol refletiu”, comentou à reportagem.





A reportagem procurou a Capitania dos Posto e Corpo de Bombeiros, para saber se houve algum resgate ou ocorrência no mar, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. A equipe também ouviu físico e professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ernani Rodrigues.





Segundo o físico, existem diversas possibilidades, e somente uma investigação mais detalhada, com outras fontes de informação sobre o registro, permitiria apontar uma causa para o fenômeno.





“Do ponto de vista da física, sem mais evidências, as análises ficam apenas especulativas. A Fata Morgana, por exemplo, é muito marcada por um horizonte falsamente mais alto. Não me parece o caso. Ainda assim eu não descartaria refração com reflexão (carecendo de mais investigação)”, avaliou Rodrigues.





Outras hipóteses incluem fenômenos como reflexos da radiação solar na água sob céu nublado; ou ainda uma fonte distante, como uma embarcação ou plataforma, cuja luz poderia sofrer refração e aparentar estar mais próxima.