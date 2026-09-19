Castiçal da Catedral de São Pedro é furtado em Cachoeiro de Itapemirim

Um castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi furtado na manhã deste sábado (19). Segundo o pároco, padre Thiago da Silva Vargas, o caso teria ocorrido por volta das 10h, enquanto um funcionário realizava atividades no interior da sacristia.





De acordo com a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a ausência do objeto foi percebida posteriormente pela funcionária responsável pela limpeza da igreja. Até o momento, não foi possível identificar quem teria levado o castiçal, que é folheado a ouro.





Segundo o padre Thiago, as câmeras de segurança instaladas no local não permitem visualizar o interior da igreja. Além disso, o templo recebe um fluxo constante de pessoas, o que dificulta a identificação de um possível suspeito.





A Diocese informou que um boletim de ocorrência foi registrado para comunicar o furto às autoridades. A igreja também está divulgando o caso na tentativa de recuperar o objeto.





A orientação é que qualquer pessoa que encontre o castiçal ou tenha conhecimento de uma possível tentativa de venda entre em contato com a paróquia para que seja providenciada a devolução.





As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem, mas ainda não haviam respondido até a publicação desta matéria.