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No altar

Castiçal da Catedral de São Pedro é furtado em Cachoeiro de Itapemirim

Objeto folheado a ouro ficava sobre o altar; igreja registrou boletim de ocorrência e pede ajuda para recuperá-lo

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 15:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 set 2026 às 15:46
Castiçal da Catedral São Pedro é furtado em Cachoeiro de Itapemirim
Castiçal da Catedral São Pedro é furtado em Cachoeiro de Itapemirim Divulgação/ Catedral São Pedro

Um castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi furtado na manhã deste sábado (19). Segundo o pároco, padre Thiago da Silva Vargas, o caso teria ocorrido por volta das 10h, enquanto um funcionário realizava atividades no interior da sacristia.


De acordo com a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a ausência do objeto foi percebida posteriormente pela funcionária responsável pela limpeza da igreja. Até o momento, não foi possível identificar quem teria levado o castiçal, que é folheado a ouro.


Segundo o padre Thiago, as câmeras de segurança instaladas no local não permitem visualizar o interior da igreja. Além disso, o templo recebe um fluxo constante de pessoas, o que dificulta a identificação de um possível suspeito.


A Diocese informou que um boletim de ocorrência foi registrado para comunicar o furto às autoridades. A igreja também está divulgando o caso na tentativa de recuperar o objeto. 


A orientação é que qualquer pessoa que encontre o castiçal ou tenha conhecimento de uma possível tentativa de venda entre em contato com a paróquia para que seja providenciada a devolução.


As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem, mas ainda não haviam respondido até a publicação desta matéria.

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