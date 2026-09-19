Ataque em distribuidora deixa dois jovens mortos em Aracruz

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O Centro de Vitória recebe, na manhã deste sábado (19), mais uma edição do Cabide Solidário, ação que distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.
Entre os itens disponíveis estão calças, saias, bermudas, blusas, vestidos, calçados, bolsas e acessórios, além de roupas íntimas e absorventes higiênicos.
O Cabide Solidário é realizado das 9h às 13h, no estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista, no Centro de Vitória.
A estação do Sistema Aquaviário em Porto de Santana, em Cariacica, não vai funcionar das 8h às 11h30 neste domingo (20). Por isso, as linhas 401 (Porto de Santana/Praça do Papa) e 403 (Porto de Santana/Prainha) não irão operar neste período.
Após 11h30, as barcas que atendem a estação voltarão a seguir o horário normalmente. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a paralisação temporária acontece para a realização do Campeonato Estadual de Remo.
A linha 402 (Praça do Papa / Prainha) vai operar normalmente, durante todo o dia.
Treze passageiros de um ônibus ficaram feridos após uma colisão lateral com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h16, no km 58 da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas.
De acordo com a PRF, um homem de 47 anos sofreu ferimentos moderados e os outros 12 passageiros tiveram ferimentos leves. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) e sete, ao Pronto Atendimento de São Silvano. As outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local.
Segundo a Viação São Roque, responsável pelo ônibus, testemunhas relataram que o veículo estava parado no trevo, aguardando a abertura do sinal. Quando o semáforo abriu, o ônibus seguiu no sentido dos bairros Novo Horizonte e Honório Fraga. Porém, o caminhão não parou e colidiu lateralmente com o coletivo.
A empresa informou também que dois passageiros e o motorista chegaram a ficar em observação médica, mas tiveram alta na tarde desta sexta (18). A viação lamenta o ocorrrido e reforça que irá colaborar com a apuração dos fatos.
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) informou que a mudança no Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha, que altera as regras de sombreamento dos prédios na orla, pode descumprir um acordo judicial firmado anteriormente. A mudança foi aprovada pela Câmara e promulgada nesta semana. O órgão afirmou que vai estudar as medidas judiciais cabíveis.
Em 2018, a Justiça Federal atendeu a um pedido do MPF-ES e proibiu a Prefeitura de Vila Velha de aprovar a construção de edifícios que projetassem sombra sobre a orla até as 17h — ou até as 18h durante o horário de verão, que vigorava à época. A decisão foi resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2010.
Já em 2022, a Prefeitura de Vila Velha apresentou ao MPF um plano de contenção do sombreamento, posteriormente aprovado pela Justiça Federal. A regra estabeleceu que novos prédios não poderiam projetar sombra sobre a orla antes das 16h.
Nesta sexta-feira (18), o MPF-ES informou que, “como a alteração da legislação aparentemente importa descumprimento do acordo judicial”, vai estudar as medidas judiciais cabíveis.
Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Duas mulheres, de 38 e 26 anos, e um homem, de 58, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil após uma ação da Polícia Militar. Um quarto suspeito, de 33 anos, foi detido, mas liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo pessoal.
Segundo a PM, a ocorrência começou durante um patrulhamento na BR 482, na entrada da cidade, e terminou em uma residência próxima ao cemitério local.
Durante o patrulhamento, os militares abordaram as duas mulheres e encontraram porções de cocaína. Na casa onde estavam, foram apreendidos cerca de 900 gramas de cocaína, 30 papelotes e uma pedra da droga, além de 720 gramas de maconha e 445 pedras de crack.
Também foram recolhidos R$ 617 em dinheiro, três celulares, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar as drogas.
Os quatro foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, o homem de 58 anos e as duas mulheres foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Já o homem de 33 anos assinou o Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Um incêndio atingiu uma casa no bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (18). Imagens que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram que as chamas se concentraram no segundo andar do ímóvel.
Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o fogo começou após o morador do segundo andar, de aproximadamente 60 anos, queimar fios de cobre. Com o incêndio, as outras pessoas que viviam no sobrado saíram do local. Casas vizinhas também foram evacuadas devido à intensa fumaça.
Dois homens não conseguiram sair sozinhos da casa. Um deles foi resgatado com o auxílio de uma escada e levado para um hospital. O outro deixou o imóvel usando máscara e acompanhando pelo Corpo de Bombeiros. Ele não precisou de atendimento médico.
Equipes dos bombeiros permanecem no local atuando no combate às chamas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) também foi acionado para prestar apoio. A ocorrência está em andamento.
Duas apostas feitas no Espírito Santo — Linhares e Serra — fizeram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 31.664,29. O prêmio principal, sorteado na noite de quinta (17), saiu para um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.
Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Quem for circular por Vitória na manhã deste domingo (20) deve redobrar a atenção. A capital receberá duas provas esportivas — o Aquathlon e a Corrida VPorts — que vão provocar interdições de vias, fechamento de acessos e redução de faixas na Enseada do Suá e ao longo da Avenida Beira-Mar.
As alterações começam ainda de madrugada, a partir das 3h, e seguem até o meio da manhã. Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estarão distribuídas pelos principais pontos para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Confira as mudanças previstas para cada prova:
As interdições relacionadas ao Aquathlon se concentram principalmente no entorno do Shopping Vitória e nos acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema. A prova será realizada das 3h às 10h.
A largada e a chegada da prova serão realizadas na Rua Victor Civita, atrás do shopping, que ficará bloqueada durante o evento. A via é de mão única e desemboca na Rua Marília Scarton.
A Rua Marília Scarton também terá bloqueio no sentido de acesso à Avenida Américo Buaiz para quem sai da Ilha do Boi e da Curva da Jurema. Na altura do Monumento do Imigrante, ficarão fechados os acessos à Ilha do Boi, à Curva da Jurema e ao Shopping Vitória.
Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, e quiserem acessar o Shopping Vitória deverão utilizar a entrada sul, sob a Terceira Ponte, na primeira entrada depois da base tecnológica da Guarda Municipal, na Enseada do Suá.
Para sair da região da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, a orientação é utilizar a Avenida José Miranda Machado, que margeia a Curva da Jurema e dá acesso à Avenida Américo Buaiz.
No restante do percurso do Aquathlon, não haverá alteração no fluxo de veículos. Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Caixa Econômica e antes do Palácio do Café, porém, os corredores ocuparão uma faixa no sentido Camburi. A Guarda orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.
As mudanças provocadas pela Corrida VPorts começam por volta das 5h, com fechamento de faixas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, entre o Centro e Jesus de Nazareth, e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. Todas as intervenções ocorrerão no sentido Centro-Camburi.
Às 6h30, horário previsto para a largada, a Rua Elias Miguel terá o sentido Centro-Camburi parcialmente interditado por cerca de 20 minutos.
Na Avenida Beira-Mar e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, até a altura do HortoMercado, apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito no sentido Centro-Camburi. As outras duas serão utilizadas pelos corredores.
No sentido contrário, em direção ao Centro, haverá uma invertão na altura da Arena Dom Bosco, já que uma das faixas será ocupada pelos atletas.
A previsão é que o fluxo na Beira-Mar volte ao normal às 9h, com o encerramento da corrida. Como rota alternativa, a Guarda recomenda que motoristas que saem de Cariacica, do Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira utilizem as avenidas Vitória e Cézar Hilal.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.
Um homem de 33 anos foi detido após roubar um taxista que o levou de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, até Colatina, no Noroeste, nesta quinta-feira (17). À Polícia Militar, o motorista relatou que o crime ocorreu no bairro Maria das Graças, já em Colatina. Segundo ele, o passageiro anunciou o assalto com uma arma de fogo e levou um celular e R$ 500.
De acordo com a PM, o suspeito foi localizado nas proximidades de uma residência. Perto do local, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e uma bolsa com diversos objetos.
Ainda segundo a corporação, o homem forneceu inicialmente uma identidade falsa aos policiais, mas depois informou seu nome real e confessou o roubo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.
A Polícia Federal (PF) encontrou 140 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio que estava na área de fundeio, onde embarcações aguardam para atracar no porto, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a embarcação havia saído do Porto de Santos, em São Paulo, e seguiria para a Itália.
A droga estava escondida na chamada caixa de mar, compartimento utilizado para a captação de água destinada à refrigeração dos motores. A fiscalização foi realizada após uma análise de risco relacionada ao transporte internacional de entorpecentes.
Durante uma inspeção subaquática, os agentes identificaram sinais de manipulação recente nas grades de proteção do compartimento. No local, foram encontradas cinco bolsas impermeáveis contendo o material.
A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal para perícia. As investigações continuam para esclarecer como o entorpecente foi colocado na embarcação, identificar os responsáveis e apurar a origem e o destino da carga.