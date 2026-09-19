Quer um almoço fácil no sábado? Aprenda esse macarrão cremoso na panela de pressão

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a calabresa. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão e refogue até ficarem perfumados. Adicione o molho de tomate e a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho encorpado. Junte o macarrão e misture para incorporar. Feche a panela e cozinhe por 5 minutos após pegar pressão.