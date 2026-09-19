Suflê de chuchu é um prato simples e saboroso para o dia a dia; confira receita

Uma receita leve e fácil de preparar, bem ao estilo comfort food: é assim o suflê de chuchu, feito com ingredientes que fazem parte do dia a dia de muitas famílias capixabas.





Então, se você busca uma maneira diferente e saborosa de preparar esse legume tão popular, confira a sugestão de preparo do HZ e capriche na receita!