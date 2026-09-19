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Comida leve

Suflê de chuchu é um prato simples e saboroso para o dia a dia; confira receita

Sugestão do HZ é ideal para quem busca uma maneira diferente e saborosa de preparar esse legume tão popular
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 13:00

Suflê de chuchu
Suflê de chuchu. Foto: Marca Nestlé

Uma receita leve e fácil de preparar, bem ao estilo comfort food: é assim o suflê de chuchu, feito com ingredientes que fazem parte do dia a dia de muitas famílias capixabas. 


Então, se você busca uma maneira diferente e saborosa de preparar esse legume tão popular, confira a sugestão de preparo do HZ e capriche na receita!  

Suflê de chuchu

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 45 minutos

Nível de dificuldade: fácil


Ingredientes: 


  • 2 chuchus médios, descascados e picados
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 3 gemas
  • 3 claras em neve
  • 1 colher (chá) de tempero em pó (Fondor)
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado


Modo de preparo:


  1. Em uma panela, cozinhe o chuchu em água com sal até que fique macio. Em seguida, escorra e amasse bem com um garfo ou passe-o por um processador. Reserve.
  2. Em outra panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem.
  3. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme. 
  4. Abaixe o fogo, adicione as gemas e misture bem e rapidamente para que não cozinhem. Acrescente o chuchu amassado e misture novamente, temperando com o Fondor.
  5. Transfira a mistura para outro recipiente e adicione as claras em neve à mistura do suflê, delicadamente, fazendo movimentos circulares com uma colher.
  6. Despeje a mistura em refratários menores (ramequins) untados com manteiga e polvilhados com queijo parmesão ralado.
  7. Leve-os ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até que esteja dourado e firme, tendo crescido e passado um pouco da borda do refratário. Sirva quente.

Fonte: Receitas Nestlé. Clique aqui para ver mais receitas

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