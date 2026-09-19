Suflê de chuchu é um prato simples e saboroso para o dia a dia; confira receita

Uma receita leve e fácil de preparar, bem ao estilo comfort food: é assim o suflê de chuchu, feito com ingredientes que fazem parte do dia a dia de muitas famílias capixabas.
Então, se você busca uma maneira diferente e saborosa de preparar esse legume tão popular, confira a sugestão de preparo do HZ e capriche na receita!
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível de dificuldade: fácil
Ingredientes:
- 2 chuchus médios, descascados e picados
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 3 gemas
- 3 claras em neve
- 1 colher (chá) de tempero em pó (Fondor)
- 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
- Em uma panela, cozinhe o chuchu em água com sal até que fique macio. Em seguida, escorra e amasse bem com um garfo ou passe-o por um processador. Reserve.
- Em outra panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem.
- Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme.
- Abaixe o fogo, adicione as gemas e misture bem e rapidamente para que não cozinhem. Acrescente o chuchu amassado e misture novamente, temperando com o Fondor.
- Transfira a mistura para outro recipiente e adicione as claras em neve à mistura do suflê, delicadamente, fazendo movimentos circulares com uma colher.
- Despeje a mistura em refratários menores (ramequins) untados com manteiga e polvilhados com queijo parmesão ralado.
- Leve-os ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até que esteja dourado e firme, tendo crescido e passado um pouco da borda do refratário. Sirva quente.