Direto do forno

Suflê de legumes e frango: receita é opção leve para o dia a dia

Prato de origem francesa tem claras em neve adicionadas à massa, que leva ainda leite, farinha de trigo e queijo parmesão

Publicado em 1 de março de 2026 às 17:00

Suflê de legumes e frango: receita de forno rende em média 5 porções Crédito: Marca Seara

Chuchu, abobrinha, mandioquinha e cenoura são os legumes que compõem, junto com um frango desfiado e bem temperado, a receita de uma refeição leve e muito saborosa: o suflê.

Essa gostosura tem origem francesa e surpreende com sua textura leve característica, dada pela adição de claras em neve à massa.

Ovos, queijo, leite e farinha de trigo são os principais ingredientes de sua base, e toda a lista de itens necessários, assim como as instruções de preparo, você confere a seguir.

Suflê de frango com legumes

Rendimento: 5 porções

Tempo médio de preparo: 40 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

1 peito de frango cortado em cubos



800ml de leite



4 colheres (sopa) de farinha de trigo



3 colheres (sopa) de azeite



4 ovos



80g de queijo parmesão ralado



½ cebola cortada em cubos



2 dentes de alho



2 colheres (sopa) de azeite extravirgem



1 cenoura média

1 mandioquinha média



1 chuchu

1 abobrinha

Sal e pimenta a gosto

Salsa e cebolinha a gosto (opcional)

Modo de preparo:

Corte os legumes em cubos e cozinhe em uma panela a vapor. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure as cebolas e o alho. Acrescente o frango cortado em cubos e sal a gosto.

Cozinhe por 20 minutos, em fogo médio. Ao abrir a panela, escorra o restante da água e desfie o frango.

Em outra panela, acrescente o azeite, a farinha de trigo, o leite e uma pitada de sal. Mexa tudo, em fogo médio, até engrossar. Reserve até a mistura esfriar.

Separe as claras da gema e, em um bowl grande, bata levemente as gemas com um garfo. Guarde as claras.

Na mistura com a gema, acrescente o queijo ralado, os legumes cozidos, o frango desfiado, a salsa e a cebolinha. Misture bem.

Depois desse passo, adicione a massa. Misture bem todos os ingredientes e reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve e misture no recipiente reservado com a massa, os legumes e o frango desfiado.

Despeje tudo em uma travessa de vidro untada com manteiga. Asse em forno preaquecido a 180º C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar