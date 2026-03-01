Editorias do Site
Suflê de legumes e frango: receita é opção leve para o dia a dia

Prato de origem francesa tem claras em neve adicionadas à massa, que leva ainda leite, farinha de trigo e queijo parmesão

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 17:00

Suflê de frango com legumes
Suflê de legumes e frango: receita de forno rende em média 5 porções  Crédito: Marca Seara

Chuchu, abobrinha, mandioquinha e cenoura são os legumes que compõem, junto com um frango desfiado e bem temperado, a receita de uma refeição leve e muito saborosa: o suflê.  

Essa gostosura tem origem francesa e surpreende com sua textura leve característica, dada pela adição de claras em neve à massa.

Ovos, queijo, leite e farinha de trigo são os principais ingredientes de sua base, e toda a lista de itens necessários, assim como as instruções de preparo, você confere a seguir. 

Suflê de frango com legumes

Rendimento: 5 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: médio

Ingredientes:

  • 1 peito de frango cortado em cubos
  • 800ml de leite
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 4 ovos
  • 80g de queijo parmesão ralado
  • ½ cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 cenoura média
  • 1 mandioquinha média
  • 1 chuchu
  • 1 abobrinha
  • Sal e pimenta a gosto
  • Salsa e cebolinha a gosto (opcional)

Modo de preparo: 

  1. Corte os legumes em cubos e cozinhe em uma panela a vapor. Reserve.
  2. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure as cebolas e o alho. Acrescente o frango cortado em cubos e sal a gosto.
  3. Cozinhe por 20 minutos, em fogo médio. Ao abrir a panela, escorra o restante da água e desfie o frango.
  4. Em outra panela, acrescente o azeite, a farinha de trigo, o leite e uma pitada de sal. Mexa tudo, em fogo médio, até engrossar. Reserve até a mistura esfriar.
  5. Separe as claras da gema e, em um bowl grande, bata levemente as gemas com um garfo. Guarde as claras.
  6. Na mistura com a gema, acrescente o queijo ralado, os legumes cozidos, o frango desfiado, a salsa e a cebolinha. Misture bem.
  7. Depois desse passo, adicione a massa. Misture bem todos os ingredientes e reserve.
  8. Na batedeira, bata as claras em neve e misture no recipiente reservado com a massa, os legumes e o frango desfiado.
  9. Despeje tudo em uma travessa de vidro untada com manteiga. Asse em forno preaquecido a 180º C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

