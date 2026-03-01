Suflê de legumes e frango: receita é opção leve para o dia a dia

Publicado em 1 de março de 2026 às 17:00
Chuchu, abobrinha, mandioquinha e cenoura são os legumes que compõem, junto com um frango desfiado e bem temperado, a receita de uma refeição leve e muito saborosa: o suflê.
Essa gostosura tem origem francesa e surpreende com sua textura leve característica, dada pela adição de claras em neve à massa.
Ovos, queijo, leite e farinha de trigo são os principais ingredientes de sua base, e toda a lista de itens necessários, assim como as instruções de preparo, você confere a seguir.
Rendimento: 5 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
