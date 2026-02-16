Omelete de queijo e tomate é uma receita fácil e gostosa para o lanche; confira

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:00
A fome bateu, mas você não quer ter trabalho na cozinha? Então, aqui vai uma receitinha "vapt-vupt", bem fácil e rápida de preparar: omelete de queijo muçarela com tomate e orégano.
Nutritiva, leve e saborosa, ela é uma ótima pedida para preparar o corpo na maratona carnavalesca ou repor as energias depois da folia.
Curtiu essa dica? Então, confira o modo de preparo abaixo:
Rendimento: 1 porção
Tempo médio de preparo: 10 minutos
Nível: muito fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Kitano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta