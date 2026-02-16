Editorias do Site
Omelete de queijo e tomate é uma receita fácil e gostosa para o lanche; confira

Ideal para repor as energias na folia de forma leve, a preparação é simples e rende uma porção individual

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:00

Omelete de queijo com tomate
Omelete de queijo com tomate: simples, rápida e saborosa Crédito: Marca Kitano

A fome bateu, mas você não quer ter trabalho na cozinha? Então, aqui vai uma receitinha "vapt-vupt", bem fácil e rápida de preparar: omelete de queijo muçarela com tomate e orégano.

Nutritiva, leve e saborosa, ela é uma ótima pedida para preparar o corpo na maratona carnavalesca ou repor as energias depois da folia.

Curtiu essa dica? Então, confira o modo de preparo abaixo:  

Omelete de queijo com tomate e orégano 

Rendimento: 1 porção
Tempo médio de preparo: 10 minutos
Nível: muito fácil 

Ingredientes:

  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 colher (café) de orégano
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino preta moída
  • 50g de muçarela ralada grossa
  • 1 tomate médio picado, sem sementes
  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo: 

  1. Em uma tigela, misture metade do sal, o orégano e a pimenta-do-reino, a muçarela e o tomate. Reserve.
  2. Aqueça o azeite em uma frigideira média, em fogo médio.
  3. Bata os ovos, adicione o restante do sal e despeje na frigideira. Deixe dourar levemente.
  4. Vire o lado, distribua a mistura reservada na metade da omelete e dobre uma parte sobre a outra, formando um envelope. 
  5. Doure até o queijo derreter. Sirva quente.

Fonte: Kitano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

