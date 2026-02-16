Vapt-vupt

Omelete de queijo e tomate é uma receita fácil e gostosa para o lanche; confira

Ideal para repor as energias na folia de forma leve, a preparação é simples e rende uma porção individual

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:00

Omelete de queijo com tomate: simples, rápida e saborosa Crédito: Marca Kitano

A fome bateu, mas você não quer ter trabalho na cozinha? Então, aqui vai uma receitinha "vapt-vupt", bem fácil e rápida de preparar: omelete de queijo muçarela com tomate e orégano.

Nutritiva, leve e saborosa, ela é uma ótima pedida para preparar o corpo na maratona carnavalesca ou repor as energias depois da folia.

Curtiu essa dica? Então, confira o modo de preparo abaixo:

Omelete de queijo com tomate e orégano

Rendimento: 1 porção

Tempo médio de preparo: 10 minutos

Nível: muito fácil

Ingredientes:

Meia colher (chá) de sal



1 colher (café) de orégano



1 colher (café) de pimenta-do-reino preta moída



50g de muçarela ralada grossa



1 tomate médio picado, sem sementes



2 ovos



2 colheres (sopa) de azeite



Modo de preparo:

Em uma tigela, misture metade do sal, o orégano e a pimenta-do-reino, a muçarela e o tomate. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira média, em fogo médio.

Bata os ovos, adicione o restante do sal e despeje na frigideira. Deixe dourar levemente.

Vire o lado, distribua a mistura reservada na metade da omelete e dobre uma parte sobre a outra, formando um envelope. Doure até o queijo derreter. Sirva quente.



Fonte: Kitano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

