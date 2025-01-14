Versátil

5 receitas com ovos ricas em proteínas para o almoço

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia
Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 13:09

Ovos ao molho de tomate (Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock)
As receitas com ovos para o almoço são uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e nutritiva. Isso porque esse alimento é uma fonte completa de proteínas de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo necessita para funções específicas, como os componentes musculares, a produção de enzimas e hormônios, e o fortalecimento do sistema imunológico.
Por isso, abaixo, confira cinco receitas com ovos ricas em proteínas para o almoço! 

Ovos ao molho de tomate

Ingredientes:
  • 3 ovos
  • 5 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • Pão para acompanhar
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Coloque o pimentão e cozinhe por 2-3 minutos. Em seguida, adicione a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione os tomates e amasse na panela com um garfo. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.
Faça pequenas cavidades no molho e quebre os ovos delicadamente dentro deles. Tampe a frigideira e cozinhe por 5-7 minutos, ou até que as claras estejam firmes, mas as gemas ainda estejam moles. Retire do fogo, salpique a salsinha por cima e sirva diretamente na frigideira com o pão.

Omelete de grão-de-bico

Ingredientes:
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/4 de colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1/4 de xícara de chá de cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de cheiro verde picado
Modo de preparo:
Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione a farinha de grão-de-bico, a água, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente a cenoura ralada e mexa até incorporar. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe uniformemente. Cozinhe por cerca de 3-4 minutos, até que a base esteja dourada. Com cuidado, vire a omelete e cozinhe o outro lado por mais 2-3 minutos, até dourar e firmar completamente. Retire do fogo e sirva quente.

Crepioca de frango com espinafre

Ingredientes:
  • 1 ovo
  • 1 clara de ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 100 g de peito de frango cozido, desfiado e temperado
  • 1/2 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o ovo, a clara e a goma de tapioca até obter uma massa aquosa. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o espinafre até murchar. Misture com o frango desfiado e adicione o creme de ricota para deixar o recheio cremoso. Reserve.
Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite em fogo médio. Espalhe a massa de tapioca uniformemente. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até que a parte inferior esteja firme. Adicione o recheio de frango sobre metade da massa. Dobre a crepioca ao meio, levemente. Cozinhe por mais 1-2 minutos para aquecer o recheio e dourar levemente. Sirva em seguida.
Salada de espinafre com atum e ovo (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de espinafre com atum e ovo Crédito: DronG | Shutterstock

Salada de espinafre com atum e ovo

Ingredientes:
Salada
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 2 ovos cozidos cortados em meia-lua
  • 360 g de atum ao natural escorrido e desfiado
  • 1/2 cebola-roxa fatiada fina
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona preta
Molho
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, coloque o espinafre como base. Adicione o atum, os ovos, a cebola-roxa, os tomates-cereja e as azeitonas. Misture o azeite, o suco de limão, a mostarda, o sal e a pimenta em um recipiente. Regue a salada com o molho. Sirva imediatamente.

Tortilha de batata-doce e ovo

Ingredientes:
  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em rodelas finas
  • 4 ovos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de alecrim
Modo de preparo:
Aqueça 1 colher de azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione as batatas-doces e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que fiquem macias e douradas. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Reserve.Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.
Misture as batatas-doces cozidas com a cebola e o alho refogados. Retorne para a frigideira e despeje os ovos batidos por cima, espalhando uniformemente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, até que as bordas estejam firmes e o centro ainda ligeiramente mole. Com cuidado, vire a tortilha com a ajuda de um prato ou tampa e cozinhe por mais 2-3 minutos, até que o centro esteja completamente firme. Sirva em seguida.

