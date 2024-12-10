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Alimentação

5 receitas nutritivas e deliciosas com feijão-branco para o almoço

Veja como preparar pratos saborosos e saudáveis para manter a dieta equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 13:44

Sopa de feijão-branco (Imagem: Nazile Keskin | Shutterstock)
Sopa de feijão-branco Crédito: Nazile Keskin | Shutterstock
O feijão-branco é um ingrediente versátil, nutritivo e saboroso que pode enriquecer qualquer refeição. Rico em fibras, proteínas e minerais essenciais, como ferro e magnésio, ele é uma excelente escolha para quem busca uma alimentação equilibrada.
Além disso, seu sabor suave combina perfeitamente com uma grande variedade de temperos e acompanhamentos, tornando-o ideal para inovar no cardápio. A seguir, confira algumas receitas para incluir o feijão-branco no cardápio!

Sopa de feijão-branco

Ingredientes:

  • 300 g de feijão-branco
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 batatas descascadas e picadas
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 300 ml de passatade tomate
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de sobremesa de cominho em pó
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
  • Água

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, descarte a água e reserve o feijão. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e as cenouras e misture. Junte a passata de tomate, o sal, a pimenta-do-reino, o cominho e as folhas de louro e mexa para incorporar.
Coloque o feijão-branco, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Leve novamente ao fogo médio até o caldo reduzir. Adicione o suco de limão e o cheiro-verde e cozinhe por 2 minutos. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com feijão-branco

Ingredientes:

Batata e recheio
  • 2 batatas-doces
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre fatiadas
  • 1 1/2 xícara de chá de feijão-branco cozidoe escorrido
  • Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite a gosto
Molho
  • 1/2 xícara de chá de feijão-brancocozido e escorrido
  • 1 colher de sopa de tahine
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Disponha as batatas-doces em uma assadeira e tempere com sal e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e refogue até murchar. Junte o feijão-branco e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por 7 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter um creme liso. Reserve. Com a ajuda de uma faca, faça um corte no comprimento das batatas-doces e retire o miolo. Amasse e misture ao recheie de feijão-branco e coloque nas batatas-doces. Cubra com o molho reservado e sirva em seguida. 

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Patê de feijão-branco com ervas

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido, aquecido e escorrido
  • 1 dente de alho
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de manjericão e cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o feijão-branco, o alho, o azeite de oliva e o suco de limão. Bata até obter uma pasta homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e as ervas. Misture bem. Sirva em seguida.
Salada de feijão-branco com atum (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de feijão-branco com atum Crédito: DronG | Shutterstock

Salada de feijão-branco com atum

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozidoe escorrido
  • 160 g de atum sólido ao naturalem pedaços
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
  • 10 azeitonas pretas sem caroço
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, o atum, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque as folhas de manjericão e misture. Leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

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Hambúrguer de feijão-branco com espinafre e alho-poró

Ingredientes:

  • 200 g de feijão-branco cozidoe escorrido
  • 300 g de folhas de espinafre refogadas e picadas
  • 100 g de alho-poró picado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, páprica doce e salsa e coentro picados a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione as folhas de espinafre e mexa para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e misture.
Por último, coloque a salsa e o coentro.Junte a mistura ao feijão-branco e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

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