5 receitas com grão-de-bico para o almoço

Grão-de-bico com espinafre Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades para o almoço.

A seguir, confira 5 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes, resultando em pratos nutritivos e deliciosos para variar o cardápio do dia a dia.

Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 maço de espinafre

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cenoura ralada

1 cebola picada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Curry de grão-de-bico Crédito: Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock

Curry de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

200 g de atum sólido ao natural

1 tomate picado

1 cebola-roxa fatiada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com o suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida .

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

200 ml de creme de leite

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo: