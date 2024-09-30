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5 receitas com grão-de-bico para o almoço

Veja como usar esse ingrediente, rico em nutrientes, em pratos saudáveis e deliciosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:36

Grão-de-bico com espinafre (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Grão-de-bico com espinafre Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades para o almoço.
A seguir, confira 5 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes, resultando em pratos nutritivos e deliciosos para variar o cardápio do dia a dia.

Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 maço de espinafre
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cenoura ralada
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para grelhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
Curry de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)
Curry de grão-de-bico Crédito: Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock

Curry de grão-de-bico

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 200 g de atum sólido ao natural
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com o suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida .

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
  • 200 ml de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe até amolecer. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva em seguida.

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