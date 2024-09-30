5 receitas com grão-de-bico para o almoço

O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades para o almoço.
A seguir, confira 5 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes, resultando em pratos nutritivos e deliciosos para variar o cardápio do dia a dia.
Grão-de-bico com espinafre
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 maço de espinafre
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Hambúrguer de grão-de-bico
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cenoura ralada
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal a gosto
- Azeite para grelhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
Curry de grão-de-bico
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com atum
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 200 g de atum sólido ao natural
- 1 tomate picado
- 1 cebola-roxa fatiada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com o suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida .
Estrogonofe de grão-de-bico
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
- 200 ml de creme de leite
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe até amolecer. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva em seguida.