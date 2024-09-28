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De risoto a salada

5 receitas ricas em proteína vegetal para o jantar

Além de saborosos, pratos sugeridos por HZ trazem diversos benefícios para a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 00:35

Risoto de cogumelo e ervilha (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Risoto de cogumelo e ervilha Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
A proteína vegetal desempenha um papel fundamental na alimentação, oferecendo uma alternativa saudável e sustentável às proteínas de origem animal. Rica em aminoácidos essenciais, ela contribui para a construção e reparação muscular, fortalecimento do sistema imunológico e produção de enzimas e hormônios.
Além disso, fontes de proteína vegetal, como leguminosas, grãos, sementes e vegetais verdes, são naturalmente ricas em fibras, vitaminas e minerais, ajudando na saúde digestiva e no controle do colesterol.
Confira 5 receitas ricas em proteína vegetal para o jantar!

Risoto de cogumelo e ervilha

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
  • 200 g de cogumelo shitake fatiado
  • 1/2 xícara de chá de ervilhas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara chá de vinho branco seco
  • 1 l de caldo de legumes caseiro quente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

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Saudáveis e saborosas: 5 receitas caseiras de hambúrguer vegetal

Modo de preparo:

Em fogo médio, aqueça uma colher de sopa de azeite em uma frigideira e refogue o cogumelo até que estejam dourados e tenham soltado o excesso de água. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e translúcidos. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por alguns minutos, mexendo sempre para envolver bem os grãos no azeite e nos temperos. Quando os grãos estiverem levemente translúcidos, adicione o vinho branco e deixe evaporar. 
Comece a adicionar o caldo de legumes quente, uma concha de cada vez, mexendo continuamente. À medida que o líquido for absorvido, adicione mais caldo, repetindo o processo até que o arroz esteja cozido, mas ainda levemente al dente . Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione o cogumelo refogado e a ervilha. Continue mexendo e adicionando caldo até que o risoto atinja uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe o risoto descansar por 2 minutos. Sirva quente, decorado com salsinha fresca picada.

Almôndegas de feijão-preto e aveia

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de farinha de linhaça
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Em um processador de alimentos, coloque o feijão-preto, a cebola, o alho, a aveia e a farinha de linhaça. Processe até obter uma massa homogênea, mas ainda com um pouco de textura. Adicione a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Processe novamente até todos os ingredientes estarem bem incorporados.
A massa deve ficar firme o suficiente para modelar. Modele as almôndegas usando as mãos. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas em fogo médio, virando-as cuidadosamente para cozinhar de maneira uniforme, por cerca 10 minutos. Sirva em seguida. 

Sopa de lentilha vermelha e espinafre

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1 tomate picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 2 xícaras de chá de espinafre fresco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios. Acrescente a cenoura e o tomate. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes começarem a amolecer. Em seguida, adicione o cominho, a cúrcuma e a páprica. Misture bem para envolver todos os ingredientes nos temperos.
Adicione a lentilha vermelha e o caldo de legumes. Aumente o fogo. Assim que começar a ferver, reduza para fogo para baixo e cozinhe com a panela semitampada até que as lentilhas estejam macias e começando a se desmanchar. Adicione o espinafre. Misture e deixe cozinhar apenas até o espinafre murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a sopa quente, decorada com salsinha fresca picada. 
Hambúrguer de lentilha e quinoa (Imagem: barmalini | Shutterstock)
Hambúrguer de lentilha e quinoa Crédito: Imagem: barmalini | Shutterstock

Hambúrguer de lentilha e quinoa

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um processador de alimentos, adicione a lentilha, a quinoa e a cebola. Processe até obter uma textura uniforme, mas ainda com pedaços para dar consistência ao hambúrguer. Transfira a mistura para uma tigela grande e acrescente a farinha de aveia, o alho, a cenoura ralada, o cominho e a páprica. Misture bem até todos os ingredientes estarem incorporados.
Divida a massa em porções iguais e modele em formato de hambúrgueres, pressionando levemente com as mãos para compactar. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio. Cozinhe os hambúrgueres por aproximadamente 5 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados e firmes. Sirva em seguida.

Salada de tofu grelhado e edamame

Ingredientes:

  • 200 g de tofu 
  • 1 xícara de chá de grãos de edamame
  • 2 xícaras de chá de rúcula e espinafre
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pepino fatiado
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada finamente
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Corte o tofu em cubos ou fatias. Em uma tigela, misture o óleo de gergelim e o suco de limão. Adicione o tofu e deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente ou uma grelha em fogo médio. Adicione o tofu à frigideira e grelhe até que esteja dourado e levemente crocante. Reserve. 
Em uma tigela grande, adicione as folhas verdes, o edamame, o pimentão, o pepino, a cebola-roxa e o abacate. Coloque o tofu grelhado por cima da salada. Regue com molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente todos os ingredientes antes de servir.

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