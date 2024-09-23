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Confira 5 sobremesas refrescantes para a primavera

De sorvete a musse, aprenda a preparar receitas simples e deliciosas com frutas da estação que acaba de começar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 13:48

Imagem Edicase Brasil
Panna cotta de pêssego Crédito: mpephotos | Shutterstock
Para aproveitar a primavera, nada melhor do que ter opções de sobremesas refrescantes com frutas típicas da época. Inclusive, existem receitas práticas para te ajudar a saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha.
Por isso, confira cinco receitas de sobremesas refrescantes para a primavera!

Panna cotta de pêssego

Ingredientes:

Creme
  • 500 ml de creme de leite 
  • 2/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha 
  • 24 g de gelatina em pó sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água gelada 
  • Raspas de 1 limão
Compota
  • 8 pêssegos descascados e cortados em pedaços 
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo:

Creme
Em um recipiente, coloque a gelatina e adicione a água. Mexa bem até dissolver e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem deixar ferver. Após, retire do fogo e adicione o açúcar, a essência de baunilha, a gelatina reservada e as raspas de limão e misture bem. Distribua o creme em recipientes individuais e reserve.
Compota
Em uma panela, coloque os pêssegos, o suco de limão e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até os pêssegos desmancharem levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e distribua a compota sobre os recipientes com o creme. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Musse de manga

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 manga descascada e picada
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 24 g de gelatina em pó sem sabor
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 5 colheres de sopa de água fria
  • 3 claras de ovo

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado, a manga e o suco de limão até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, coloque a água fria e a gelatina e leve ao fogo médio, em banho-maria, para dissolver. Depois, adicione a gelatina ao creme de manga e misture bem. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar por 3 minutos.
Tire a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, para não cozinhar a clara de ovo. Depois, transfira para a batedeira e bata até dobrar de volume. Em seguida, incorpore delicadamente as claras em neve ao creme de manga. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 2 horas.
Imagem Edicase Brasil
Sorvete de melancia Crédito: Africa Studio | Shutterstock

Sorvete de melancia

Ingredientes:

  • 4 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 pitada de sal
  • 1/4 de xícara de chá de água gelada
  • 24 g gelatina em pó sem sabor
  • 1 xícara de chá de creme de leite gelado 

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a melancia, o açúcar, o suco de limão e o sal, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, transfira a melancia para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e a água. Mexa bem até dissolver e leve ao fogo baixo por 2 minutos. Desligue o fogo e transfira a gelatina para uma batedeira.
Acrescente a melancia reservada e o creme de leite e bata até dobrar de volume. Coloque o sorvete em um recipiente e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.

Taça de frutas

Ingredientes:

  • 3 morangos cortados em cubos
  • 1 kiwi sem casca e cortado em cubos
  • 1 maçã cortada em cubos
  • Polpa de 1 maracujá com as sementes
  • 4 colheres de sopa de iogurte natural desnatado

Modo de preparo:

Em uma taça, coloque metade das frutas e, por cima, adicione o iogurte . Cubra com a outra metade das frutas e regue com a polpa de maracujá.

Manjar de manga

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 1 xícara de chá de açúcar 
  • 6 colheres de sopa de amido de milho 
  • 3 xícaras de chá de leite 
  • 200 ml de leite de coco 
  • 1 colher de sobremesa de manteiga 
  • Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar 
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as mangas, o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga até ficar homogêneo. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Coloque em uma forma para pudim, untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã.

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