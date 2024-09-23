Confira 5 sobremesas refrescantes para a primavera

Para aproveitar a primavera, nada melhor do que ter opções de sobremesas refrescantes com frutas típicas da época. Inclusive, existem receitas práticas para te ajudar a saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha.
Por isso, confira cinco receitas de sobremesas refrescantes para a primavera!
Panna cotta de pêssego
Ingredientes:
Creme
- 500 ml de creme de leite
- 2/3 de xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 24 g de gelatina em pó sem sabor
- 5 colheres de sopa de água gelada
- Raspas de 1 limão
Compota
- 8 pêssegos descascados e cortados em pedaços
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1/2 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Creme
Em um recipiente, coloque a gelatina e adicione a água. Mexa bem até dissolver e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem deixar ferver. Após, retire do fogo e adicione o açúcar, a essência de baunilha, a gelatina reservada e as raspas de limão e misture bem. Distribua o creme em recipientes individuais e reserve.
Compota
Em uma panela, coloque os pêssegos, o suco de limão e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até os pêssegos desmancharem levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e distribua a compota sobre os recipientes com o creme. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Musse de manga
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 manga descascada e picada
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 24 g de gelatina em pó sem sabor
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 5 colheres de sopa de água fria
- 3 claras de ovo
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite condensado, a manga e o suco de limão até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, coloque a água fria e a gelatina e leve ao fogo médio, em banho-maria, para dissolver. Depois, adicione a gelatina ao creme de manga e misture bem. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar por 3 minutos.
Tire a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, para não cozinhar a clara de ovo. Depois, transfira para a batedeira e bata até dobrar de volume. Em seguida, incorpore delicadamente as claras em neve ao creme de manga. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 2 horas.
Sorvete de melancia
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- 1 pitada de sal
- 1/4 de xícara de chá de água gelada
- 24 g gelatina em pó sem sabor
- 1 xícara de chá de creme de leite gelado
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a melancia, o açúcar, o suco de limão e o sal, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, transfira a melancia para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e a água. Mexa bem até dissolver e leve ao fogo baixo por 2 minutos. Desligue o fogo e transfira a gelatina para uma batedeira.
Acrescente a melancia reservada e o creme de leite e bata até dobrar de volume. Coloque o sorvete em um recipiente e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.
Taça de frutas
Ingredientes:
- 3 morangos cortados em cubos
- 1 kiwi sem casca e cortado em cubos
- 1 maçã cortada em cubos
- Polpa de 1 maracujá com as sementes
- 4 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
Modo de preparo:
Em uma taça, coloque metade das frutas e, por cima, adicione o iogurte . Cubra com a outra metade das frutas e regue com a polpa de maracujá.
Manjar de manga
Ingredientes:
- 2 mangas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de açúcar
- 6 colheres de sopa de amido de milho
- 3 xícaras de chá de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sobremesa de manteiga
- Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar
- Manteiga para untar
- Açúcar para polvilhar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata as mangas, o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga até ficar homogêneo. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Coloque em uma forma para pudim, untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã.