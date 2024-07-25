Aprenda a fazer sobremesas incríveis e fáceis com manga

A manga é uma fruta tropical apreciada por sua doçura e suculência, que a torna uma escolha popular para diversas receitas de sobremesas irresistíveis. Além de seu sabor marcante, ela possui uma textura macia e uma cor vibrante, que adiciona um toque visual atraente aos pratos. Ainda, sua versatilidade permite que seja utilizada em diversos preparos.
A seguir, confira cinco receitas práticas e irresistíveis que aproveitam ao máximo o sabor da manga!
SORVETE DE MANGA
Ingredientes:
- 3 mangas descascadas e picadas
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite
- Suco de 1 limão
- Hortelã para decorar
Modo de preparo:
Bata as mangas no liquidificador até obter um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata novamente até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Depois, coloque no liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida, decorado com folhas de hortelã.
CREPE DE MANGA
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 2 mangas descascadas e picadas
- 1 colher de sopa de açúcar
- Suco de 1 laranja
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma massa homogênea . Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem para formar um crepe fino. Cozinhe por cerca de 1 minuto de cada lado. Repita o processo com o resto da massa. Reserve. Em uma panela, coloque as mangas, o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo médio e cozinhe até as mangas ficarem macias. Recheie os crepes com as mangas e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.
SALADA DE FRUTAS
Ingredientes:
- 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
- 6 morangos fatiados
- 2 kiwis descascados e cortadas em meia-lua
- 1 laranja descascada e cortada em gomos
- 1 cacho de uva
- 1 punhado de mirtilo
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture as frutas cortadas. Adicione o suco de limão e o mel, mexendo delicadamente para incorporar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.
GELATINA CREMOSA DE MANGA
Ingredientes:
- 2 mangas descascadas e picadas
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite
- 48 g envelopes de gelatina incolor e sem sabor
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. Depois, bata as mangas no liquidificador até formar um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e a gelatina dissolvida e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos quatro horas ou até firmar. Sirva em seguida.
CREME DE MANGA COM IOGURTE
Ingredientes:
- 2 mangas descascadas e picadas
- 340 g de iogurte natural
- 3 colheres de sopa de mel
- Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata as mangas até formar um purê. Depois, bata o purê de manga com o iogurte , o mel e o suco de limão até ficar homogêneo. Distribua o creme em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Sirva em seguida.