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Tropical

Aprenda a fazer sobremesas incríveis e fáceis com manga

HZ sugere cinco receitas deliciosas e práticas para preparar com a fruta, que é versátil e saborosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 16:00

Imagem Edicase Brasil
Sorvete de manga Crédito: Gorenkova Evgenija | Shutterstock
A manga é uma fruta tropical apreciada por sua doçura e suculência, que a torna uma escolha popular para diversas receitas de sobremesas irresistíveis. Além de seu sabor marcante, ela possui uma textura macia e uma cor vibrante, que adiciona um toque visual atraente aos pratos. Ainda, sua versatilidade permite que seja utilizada em diversos preparos.
A seguir, confira cinco receitas práticas e irresistíveis que aproveitam ao máximo o sabor da manga!

SORVETE DE MANGA

Ingredientes:

  • 3 mangas descascadas e picadas
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite
  • Suco de 1 limão
  • Hortelã para decorar

Modo de preparo:

Bata as mangas no liquidificador até obter um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata novamente até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Depois, coloque no liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida, decorado com folhas de hortelã.

CREPE DE MANGA

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga derretida
  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Suco de 1 laranja

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma massa homogênea . Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem para formar um crepe fino. Cozinhe por cerca de 1 minuto de cada lado. Repita o processo com o resto da massa. Reserve. Em uma panela, coloque as mangas, o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo médio e cozinhe até as mangas ficarem macias. Recheie os crepes com as mangas e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.

SALADA DE FRUTAS

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
  • 6 morangos fatiados
  • 2 kiwis descascados e cortadas em meia-lua
  • 1 laranja descascada e cortada em gomos
  • 1 cacho de uva
  • 1 punhado de mirtilo
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture as frutas cortadas. Adicione o suco de limão e o mel, mexendo delicadamente para incorporar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.
Imagem Edicase Brasil
Gelatina cremosa de manga Crédito: Rawl_G | Shutterstock

GELATINA CREMOSA DE MANGA

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite
  • 48 g envelopes de gelatina incolor e sem sabor
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. Depois, bata as mangas no liquidificador até formar um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e a gelatina dissolvida e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos quatro horas ou até firmar. Sirva em seguida.

CREME DE MANGA COM IOGURTE

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 340 g de iogurte natural
  • 3 colheres de sopa de mel
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata as mangas até formar um purê. Depois, bata o purê de manga com o iogurte , o mel e o suco de limão até ficar homogêneo. Distribua o creme em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Sirva em seguida.

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