Vídeo: aprenda a fazer smoothie funcional de manga

O smoothie funcional de manga com banana e cúrcuma é uma combinação saudável e refrescante que pode ser consumida a qualquer hora do dia, no café da manhã ou no lanche.



O preparo dessa receita é simples e rápido: bata no liquidificador ou processador pedaços congelados de manga e de banana com uma pitada de cúrcuma e um pouco de mel (que é opcional).



A água vou adicionando aos poucos, até chegar à textura desejada. O resultado é um smoothie cremoso, saboroso e cheio de benefícios para a saúde.