Faça em casa

Gosta de banana? Veja 5 receitas práticas e econômicas com a fruta

Saborosa e rica em minerais, ela é muito utilizada por quem deseja ganhar massa muscular e fortalecer o sistema imunológico
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 08:00

A banana é uma fruta versátil e conhecida por oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Rica em minerais, potássio, fósforo e carboidrato, ela é muito utilizada por quem deseja ganhar massa muscular e fortalecer o sistema imunológico.
Mas suas vantagens vão além disso, pois ela também pode ser utilizada em outros propósitos, como economizar tempo na cozinha e dinheiro, pois tem um excelente custo-benefício e serve de base para o preparo de diversos pratos rápidos.
A seguir, confira cinco receitas deliciosas com banana para inovar seu cardápio e aproveitar o melhor da fruta. 

PASTEL DE BANANA COM AÇÚCAR E CANELA

Pastel de banana
Pastel de banana é finalizado com canela Crédito: Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 350 g de massa de pastel
  • Óleo para fritar
  • Açúcar e canela em pó para decorar
  • Recheio:
  • 4 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas
  • Suco de 1/2 limão
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 1/2 colher de sopa de amido de milho
  • Água
COMO FAZER: 
  • Recheio: em uma panela, coloque as bananas, o açúcar, o suco de limão, 1/2 xícara de chá de água e a canela e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre e com cuidado para não desmanchar as bananas. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e dilua em duas colheres de sopa de água. Despeje a mistura sobre as bananas, leve novamente ao fogo médio e mexa até engrossar. Reserve.
  • Montagem: em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em quadrados. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, disponha sobre um dos lados das massas e dobre ao meio. Feche os pastéis pressionando as pontas com um garfo e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os pastéis e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha, polvilhe com açúcar e canela e sirva em seguida.

VINAGRETE DE BANANA

INGREDIENTES: 
  • 1 banana descascada e cortada em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 cebola roxa descascada e picada
  • 1 colher de chá de salsinha picada
  • Sal a gosto
COMO FAZER: 
  1. Em um recipiente, coloque a banana, o suco de limão, a cebola e a salsinha e misture bem até incorporar. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por cinco minutos. Em seguida, retire da geladeira, tempere com sal e sirva. 

BROWNIE DE BANANA

INGREDIENTES: 
  • 4 bananas descascadas e picadas
  • 1 xícara de chá de pasta de amendoim
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó
  • 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
  • 50 g de chocolate meio amargo picado
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
COMO FAZER:
  1. Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. 
  2. Adicione a pasta de amendoim, o cacau em pó e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o chocolate picado e misture até incorporar com os demais ingredientes. 
  3. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida. 

MUSSE DE BANANA

INGREDIENTES: 
  • 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas 
  • 30 g de gelatina sem sabor 
  • 3 colheres de sopa de suco de limão 
  • 1 xícara de chá de açúcar 
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 250 g de creme de leite 
  • 3 claras de ovo 
  • 5 colheres de sopa de água fria
COMO FAZER: 
  1. Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. 
  2. Adicione o suco de limão e o açúcar e mexa bem. 
  3. Transfira a mistura para uma panela, acrescente o vinho branco e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um doce de banana, mexendo sempre. 
  4. Desligue o fogo, junte o creme de leite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Reserve.
  5. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e mexa até dissolver. Despeje a mistura sobre a panela e misture. Reserve. 
  6. Bata as claras em neve, junte com o doce de banana e mexa delicadamente. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida.
  7. Dica: sirva decorado com rodelas de banana e folhas de hortelã.

HAMBÚRGUER DE BANANA

INGREDIENTES: 
  • 2 bananas-prata descascadas 
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de farinha de rosca 
  • 1 pitada de sal
  • Salsinha e cebolinha picada a gosto
  • Óleo para fritar 
COMO FAZER: 
  1. Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. 
  2. Adicione a farinha de aveia, a farinha de rosca, o sal, a salsinha e a cebolinha e misture bem. 
  3. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. 
  4. Repita o processo com toda a massa e reserve. 
  5. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os hambúrgueres. 
  6. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida. 

Veja Também

Receita de cuca de banana é ideal para o café; aprenda a fazer

Veja receita de ceviche vegano de banana-da-terra com castanhas

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de banana caramelada

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

