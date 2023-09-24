Gosta de banana? Veja 5 receitas práticas e econômicas com a fruta

A banana é uma fruta versátil e conhecida por oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Rica em minerais, potássio, fósforo e carboidrato, ela é muito utilizada por quem deseja ganhar massa muscular e fortalecer o sistema imunológico.
Mas suas vantagens vão além disso, pois ela também pode ser utilizada em outros propósitos, como economizar tempo na cozinha e dinheiro, pois tem um excelente custo-benefício e serve de base para o preparo de diversos pratos rápidos.
A seguir, confira cinco receitas deliciosas com banana para inovar seu cardápio e aproveitar o melhor da fruta.
PASTEL DE BANANA COM AÇÚCAR E CANELA
INGREDIENTES:
- Massa:
- 350 g de massa de pastel
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela em pó para decorar
- Recheio:
- 4 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas
- Suco de 1/2 limão
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 1/2 colher de sopa de amido de milho
- Água
COMO FAZER:
- Recheio: em uma panela, coloque as bananas, o açúcar, o suco de limão, 1/2 xícara de chá de água e a canela e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre e com cuidado para não desmanchar as bananas. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e dilua em duas colheres de sopa de água. Despeje a mistura sobre as bananas, leve novamente ao fogo médio e mexa até engrossar. Reserve.
- Montagem: em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em quadrados. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, disponha sobre um dos lados das massas e dobre ao meio. Feche os pastéis pressionando as pontas com um garfo e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os pastéis e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha, polvilhe com açúcar e canela e sirva em seguida.
VINAGRETE DE BANANA
INGREDIENTES:
- 1 banana descascada e cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 1/2 cebola roxa descascada e picada
- 1 colher de chá de salsinha picada
- Sal a gosto
COMO FAZER:
- Em um recipiente, coloque a banana, o suco de limão, a cebola e a salsinha e misture bem até incorporar. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por cinco minutos. Em seguida, retire da geladeira, tempere com sal e sirva.
BROWNIE DE BANANA
INGREDIENTES:
- 4 bananas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de pasta de amendoim
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó
- 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
- 50 g de chocolate meio amargo picado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
COMO FAZER:
- Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem.
- Adicione a pasta de amendoim, o cacau em pó e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o chocolate picado e misture até incorporar com os demais ingredientes.
- Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.
MUSSE DE BANANA
INGREDIENTES:
- 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 30 g de gelatina sem sabor
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 250 g de creme de leite
- 3 claras de ovo
- 5 colheres de sopa de água fria
COMO FAZER:
- Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem.
- Adicione o suco de limão e o açúcar e mexa bem.
- Transfira a mistura para uma panela, acrescente o vinho branco e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um doce de banana, mexendo sempre.
- Desligue o fogo, junte o creme de leite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Reserve.
- Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e mexa até dissolver. Despeje a mistura sobre a panela e misture. Reserve.
- Bata as claras em neve, junte com o doce de banana e mexa delicadamente. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida.
- Dica: sirva decorado com rodelas de banana e folhas de hortelã.
HAMBÚRGUER DE BANANA
INGREDIENTES:
- 2 bananas-prata descascadas
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 1 pitada de sal
- Salsinha e cebolinha picada a gosto
- Óleo para fritar
COMO FAZER:
- Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem.
- Adicione a farinha de aveia, a farinha de rosca, o sal, a salsinha e a cebolinha e misture bem.
- Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer.
- Repita o processo com toda a massa e reserve.
- Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os hambúrgueres.
- Disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.