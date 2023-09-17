Receita de cuca de banana é ideal para o café; aprenda a fazer

Misture o vinagre com o leite e reserve por 10 minutos.

Após o tempo, misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o óleo/manteiga até formar uma farofa.



Retire 1 xícara dessa farofa e misture com as rosquinhas trituradas. Reserve.



Ao resto da mistura, acrescente o leite com vinagre (buttermilk), o ovo e o fermento.



Transfira a massa para uma forma de aro removível untada e enfarinhada.



Faça uma camada com as bananas fatiadas e cubra com a farofinha reservada.

