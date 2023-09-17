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Receita de cuca de banana é ideal para o café; aprenda a fazer

A farofinha dourada que cobre essa torta de origem alemã faz dela uma guloseima irresistível à mesa de muitos brasileiros
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 06:00

Cuca de banana
Cuca de banana é uma torta de origem alemã comum no Sul do Brasil Crédito: Vitarella/Divulgação
Receita de origem alemã muito popular na Região Sul do Brasil, a cuca de banana é uma verdadeira tentação para apreciadores de doces feitos com a fruta - que, por sinal, não são poucos!
Se você é um deles, ou apenas gosta da combinação de bolo com café, fique de olho no passo a passo da torta, que tem como marca registrada uma cobertura de farofa doce caramelizada. 

CUCA DE BANANA

INGREDIENTES: 
  • 2 e 3/4 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de óleo ou manteiga derretida
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara de leite
  • 2 colheres (sopa) de vinagre
  • 1 ovo
  • 1 xícara (chá) de rosquinhas de coco trituradas
  • 2 colher (chá) de fermento em pó (químico)
  • 4 bananas fatiadas
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture o vinagre com o leite e reserve por 10 minutos.
  2. Após o tempo, misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o óleo/manteiga até formar uma farofa.
  3. Retire 1 xícara dessa farofa e misture com as rosquinhas trituradas. Reserve.
  4. Ao resto da mistura, acrescente o leite com vinagre (buttermilk), o ovo e o fermento.
  5. Transfira a massa para uma forma de aro removível untada e enfarinhada.
  6. Faça uma camada com as bananas fatiadas e cubra com a farofinha reservada.
  7. Leve ao forno preaquecido a 180º C até dourar e passar no teste do palito.
Fonte: Vitarella. Confira mais receitas em leia.ag/receitas

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