Receita de cuca de banana é ideal para o café; aprenda a fazer

Receita de origem alemã muito popular na Região Sul do Brasil, a cuca de banana é uma verdadeira tentação para apreciadores de doces feitos com a fruta - que, por sinal, não são poucos!
Se você é um deles, ou apenas gosta da combinação de bolo com café, fique de olho no passo a passo da torta, que tem como marca registrada uma cobertura de farofa doce caramelizada.
CUCA DE BANANA
INGREDIENTES:
- 2 e 3/4 xícara (chá) de farinha de trigo
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de óleo ou manteiga derretida
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de leite
- 2 colheres (sopa) de vinagre
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de rosquinhas de coco trituradas
- 2 colher (chá) de fermento em pó (químico)
- 4 bananas fatiadas
MODO DE PREPARO:
- Misture o vinagre com o leite e reserve por 10 minutos.
- Após o tempo, misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o óleo/manteiga até formar uma farofa.
- Retire 1 xícara dessa farofa e misture com as rosquinhas trituradas. Reserve.
- Ao resto da mistura, acrescente o leite com vinagre (buttermilk), o ovo e o fermento.
- Transfira a massa para uma forma de aro removível untada e enfarinhada.
- Faça uma camada com as bananas fatiadas e cubra com a farofinha reservada.
- Leve ao forno preaquecido a 180º C até dourar e passar no teste do palito.
Fonte: Vitarella. Confira mais receitas em leia.ag/receitas.