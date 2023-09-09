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Macarrão à tailandesa com camarão: dica para o fim de semana

A receita contém ingredientes como gengibre, curry, leite de coco e cheiro verde, que garantem frescor ao estilo da cozinha asiática
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 09:00

Macarrão à moda tailandesa
Macarrão à moda tailandesa: finalize com camarão grelhado Crédito: Renata/Divulgação
Macarrão é um dos alimentos mais versáteis e saborosos que existem. Se já fica delicioso em um preparo básico, ao alho e óleo, imagine como fica a massa com camarões e molho ao estilo tailandês
Na receita que escolhemos para o fim de semana, curry e leite de coco estão entre os elementos que dão toque oriental ao espaguete (mas você pode escolher o formato de massa longa que preferir).  
Ficou com vontade de provar? Confira a seguir o passo a passo da preparação, que é simples e rápida. 

MACARRÃO À TAILANDESA 

INGREDIENTES:
  • 1/2 pacote de macarrão tipo spaghettini 10 grano duro 
  • Azeite extravirgem
  • 250g de camarões limpos
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher (sopa) de gengibre sem casca, ralado
  • 2 tomates sem sementes
  • 1/2 garrafa (100 ml) de leite de coco
  • 1 colher (café) de curry
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes
  • 1/2 maço de cheiro verde picado
  • 1 pitada de sal
COMO FAZER:
  1. Coloque em uma frigideira o azeite e o camarão. Deixe dourar.
  2. Junte o alho, o gengibre, os tomates e refogue por três minutos. 
  3. Acrescente o leite de coco e tempere com o curry. Reserve.
  4. Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver. 
  5. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra.
  6. Em seguida, junte o macarrão cozido na frigideira e finalize com a pimenta, cheiro verde e uma pitada de sal. Misture e sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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