Macarrão à tailandesa com camarão: dica para o fim de semana

Macarrão é um dos alimentos mais versáteis e saborosos que existem. Se já fica delicioso em um preparo básico, ao alho e óleo, imagine como fica a massa com camarões e molho ao estilo tailandês!
Na receita que escolhemos para o fim de semana, curry e leite de coco estão entre os elementos que dão toque oriental ao espaguete (mas você pode escolher o formato de massa longa que preferir).
Ficou com vontade de provar? Confira a seguir o passo a passo da preparação, que é simples e rápida.
MACARRÃO À TAILANDESA
INGREDIENTES:
- 1/2 pacote de macarrão tipo spaghettini 10 grano duro
- Azeite extravirgem
- 250g de camarões limpos
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de gengibre sem casca, ralado
- 2 tomates sem sementes
- 1/2 garrafa (100 ml) de leite de coco
- 1 colher (café) de curry
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes
- 1/2 maço de cheiro verde picado
- 1 pitada de sal
COMO FAZER:
- Coloque em uma frigideira o azeite e o camarão. Deixe dourar.
- Junte o alho, o gengibre, os tomates e refogue por três minutos.
- Acrescente o leite de coco e tempere com o curry. Reserve.
- Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver.
- Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra.
- Em seguida, junte o macarrão cozido na frigideira e finalize com a pimenta, cheiro verde e uma pitada de sal. Misture e sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.