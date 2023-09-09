Macarrão à tailandesa com camarão: dica para o fim de semana

Macarrão à moda tailandesa: finalize com camarão grelhado Crédito: Renata/Divulgação

Macarrão é um dos alimentos mais versáteis e saborosos que existem. Se já fica delicioso em um preparo básico, ao alho e óleo, imagine como fica a massa com camarões e molho ao estilo tailandês!

Na receita que escolhemos para o fim de semana, curry e leite de coco estão entre os elementos que dão toque oriental ao espaguete (mas você pode escolher o formato de massa longa que preferir).

Ficou com vontade de provar? Confira a seguir o passo a passo da preparação, que é simples e rápida.

MACARRÃO À TAILANDESA

INGREDIENTES:

1/2 pacote de macarrão tipo spaghettini 10 grano duro



Azeite extravirgem



250g de camarões limpos



1 dente de alho picado



1 colher (sopa) de gengibre sem casca, ralado



2 tomates sem sementes



1/2 garrafa (100 ml) de leite de coco



1 colher (café) de curry



1 pimenta dedo-de-moça sem sementes



1/2 maço de cheiro verde picado



1 pitada de sal

COMO FAZER:

Coloque em uma frigideira o azeite e o camarão. Deixe dourar. Junte o alho, o gengibre, os tomates e refogue por três minutos. Acrescente o leite de coco e tempere com o curry. Reserve.

Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra.

Em seguida, junte o macarrão cozido na frigideira e finalize com a pimenta, cheiro verde e uma pitada de sal. Misture e sirva em seguida.

