Aprenda receita fácil de macarrão com queijo (mac and cheese)

Entre os bons exemplos de comida conforto, o mac and cheese (macaroni and cheese) é uma receita de origem francesa que ficou muito famosa nos EUA, e já ganhou espaço em cardápios do Espírito Santo. Cremoso, ele pode ser feito com massa do tipo penne, caracol ou parafuso. Veja uma receita rápida e fácil, com creme de leite temperado.
MAC AND CHEESE
INGREDIENTES:
- 500g de macarrão já cozido (do tipo caracol, parafuso ou penne)
- 4 xícaras (chá) de creme de leite fresco
- 1 colher (sopa) de manteiga com sal
- 1 colher (café) de noz-moscada
- Meia cebola picadinha
- 8 colheres (sopa) de queijo ralado
- 400g de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180°C.
- Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado e que possa ir ao forno.
- Refogue a cebola na manteiga e acrescente o creme de leite.
- Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
- Regue a massa com metade do creme de leite temperado, acrescente a muçarela e o parmesão ralados e misture até ficar homogêneo. Acrescente a outra metade por cima e cubra com parmesão para gratinar.
- Leve ao forno e deixe assar por 25 a 30 minutos ou até que fique totalmente gratinado sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.
Fonte: Mimoo.