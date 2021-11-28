Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estilo americano

Aprenda receita fácil de macarrão com queijo (mac and cheese)

Cremosa, quentinha e muito saborosa, a massa leva creme de leite, cebola refogada na manteiga e queijos muçarela e parmesão
Evelize Calmon

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 02:00

Mac and cheese
Mac and cheese é um prato muito famoso nos EUA Crédito: Ara Fotografia
Entre os bons exemplos de comida conforto, o mac and cheese (macaroni and cheese) é uma receita de origem francesa que ficou muito famosa nos EUA, e já ganhou espaço em cardápios do Espírito Santo. Cremoso, ele pode ser feito com massa do tipo penne, caracol ou parafuso. Veja uma receita rápida e fácil, com creme de leite temperado.  

MAC AND CHEESE

INGREDIENTES: 
  • 500g de macarrão já cozido (do tipo caracol, parafuso ou penne)
  • 4 xícaras (chá) de creme de leite fresco
  • 1 colher (sopa) de manteiga com sal 
  • 1 colher (café) de noz-moscada
  • Meia cebola picadinha
  • 8 colheres (sopa) de queijo ralado 
  • 400g de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180°C.
  2. Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado e que possa ir ao forno.
  3. Refogue a cebola na manteiga e acrescente o creme de leite.
  4. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
  5. Regue a massa com metade do creme de leite temperado, acrescente a muçarela e o parmesão ralados e misture até ficar homogêneo. Acrescente a outra metade por cima e cubra com parmesão para gratinar.
  6. Leve ao forno e deixe assar por 25 a 30 minutos ou até que fique totalmente gratinado sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.
Fonte: Mimoo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados