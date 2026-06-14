Terceira Ponte tem interdição parcial para corrida neste domingo

A Terceira Ponte está parcialmente interditada no sentido Vitória-Vila Velha, na manhã deste domingo (14), para a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). O bloqueio teve início às 6h e a previsão de liberação total é às 9h.





Durante a realização da prova, duas das três pistas são destinadas aos atletas, enquanto uma permanece aberta para a circulação de veículos.