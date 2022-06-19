Deu água na boca!

Confira receita fácil de macarrão com quatro queijos ao forno

Junte fusilli, gorgonzola, muçarela, requeijão cremoso e provolone para fazer um prato digno de elogios no seu almoço de família
Evelize Calmon

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 02:00

Sabe aquela receita de macarrão que suja pouca louça, não dá trabalho e agrada a todo mundo? Pois esse fusilli com quatro queijos, que vai ao forno por menos de meia hora, é esse tipo de prato. 
Se você é fã de gorgonzola e provolone, com seus sabores marcantes, e encara altas doses de lactose, a dica é sob medida. Veja abaixo como preparar.   

MACARRÃO COM QUATRO QUEIJOS AO FORNO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 4 minutos
Nível: fácil
Macarrão de forno aos quatro queijos
Massa curta, como fusilli, é o ideal nessa receita Crédito: Selmi/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Meio pacote de macarrão com ovos tipo parafuso (fusilli)
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • Meia xicara (chá) de queijo gorgonzola 
  • 1 xicara (chá) de queijo muçarela ralado 
  • 1 xicara (chá) de requeijão cremoso 
  • 3 xícaras (chá) de leite 
  • 1 xicara (chá) de queijo provolone 
MODO DE PREPARO:
  1. Unte um refratário com manteiga. 
  2. Espalhe o macarrão ainda cru. 
  3. Por cima dele, espalhe o queijo gorgonzola e o queijo muçarela e acrescente colheradas de requeijão na quantidade que desejar.
  4. Regue com o leite e finalize com o queijo provolone. 
  5. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Macarrão de comitiva: aprenda a fazer prato típico do Pantanal

Confira uma receita fácil de macarrão com queijo (mac and cheese)

Como preparar um macarrão bem cremoso com molho de camarão

