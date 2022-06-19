Confira receita fácil de macarrão com quatro queijos ao forno

Sabe aquela receita de macarrão que suja pouca louça, não dá trabalho e agrada a todo mundo? Pois esse fusilli com quatro queijos, que vai ao forno por menos de meia hora, é esse tipo de prato.
Se você é fã de gorgonzola e provolone, com seus sabores marcantes, e encara altas doses de lactose, a dica é sob medida. Veja abaixo como preparar.
MACARRÃO COM QUATRO QUEIJOS AO FORNO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 4 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Meio pacote de macarrão com ovos tipo parafuso (fusilli)
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Meia xicara (chá) de queijo gorgonzola
- 1 xicara (chá) de queijo muçarela ralado
- 1 xicara (chá) de requeijão cremoso
- 3 xícaras (chá) de leite
- 1 xicara (chá) de queijo provolone
MODO DE PREPARO:
- Unte um refratário com manteiga.
- Espalhe o macarrão ainda cru.
- Por cima dele, espalhe o queijo gorgonzola e o queijo muçarela e acrescente colheradas de requeijão na quantidade que desejar.
- Regue com o leite e finalize com o queijo provolone.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.