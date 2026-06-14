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Renata Rasseli

Mercado publicitário prestigia lançamento do 39º Festival Colibri em Vitória

Com o tema “Absolute Cinema”, a campanha criada pela MP Publicidade celebra o protagonismo da criatividade e a conexão entre o Espírito Santo e os grandes palcos da comunicação mundial.

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Alexis e Pagliarini e Alexandre Pedroni
Alexis Pagliarini e Alexandre Pedroni: no lançamento do 39º Festival Colibri Léo Gurgel

O mercado publicitário capixaba prestigiou o lançamento da 39ª edição do Festival Colibri, realizado no Cinemark do Shopping Vitória. Com o tema “Absolute Cinema”, a campanha criada pela MP Publicidade celebra o protagonismo da criatividade e a conexão entre o Espírito Santo e os grandes palcos da comunicação mundial. 


O evento reuniu agências, anunciantes e profissionais do setor, além de contar com palestra de Alexis Pagliarini sobre tendências do mercado global. A premiação acontece em setembro e trará novas categorias para reconhecer talentos, marcas e cases de destaque da publicidade capixaba.

Veja as fotos de Léo Gurgel. 

Queridos de RR

Elton Ribeiro e Alberto Borém
Elton Ribeiro e Alberto Borém: na Arena Gran Park, um dos principais points da Copa do Mundo na orla de Itapuã, em Vila Velha. Adriana Jenner

Coleção especial

Em clima de Copa do Mundo

A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, lançou uma coleção especial inspirada nas cores do Brasil. A linha reúne regatas em verde, amarelo, azul e branco, além de bonés e lenços personalizados para quem pretende acompanhar os jogos em clima de torcida.

Encontro 

Marcelo Serra, Fabiano Martins e Pepê Marques
A Ademi -ES promoveu um  encontro com os associados, com a participação de  Marcelo Serra, Fabiano Martins e Pepê Marques, que compartilharam os destaques do Cupola Summit 2026, realizado em Curitiba.  Divulgação

Na Câmara de Vitória

Homenagem para Iate do ES

No dia 27 de junho, às 9h, o Iate Clube do Espírito Santo receberá uma honraria à altura de seus 80 anos. Por iniciativa do vereador Armandinho Fontoura, a Câmara Municipal de Vitória realizará sessão solene na sede do clube, com a transferência simbólica da sede legislativa para celebrar e reconhecer oficialmente a trajetória de uma instituição que marcou a vida social, esportiva e beneficente da capital capixaba. A cerimônia prestará homenagem a comodoros, ex-comodoros, colaboradores e autoridades que, ao longo de oito décadas, dedicaram tempo, talento e liderança ao ICES. Um reconhecimento público a todos que transformaram voluntariado e amor ao clube em ações concretas, fortalecendo estruturas, promovendo eventos beneficentes e inspirando gerações de atletas e associados.

Negócios

Tamiris Giacomin, Tamiris Perovano, Thamyres Schmid e Andressa Keller
Tamiris Giacomin, Tamiris Perovano, Thamyres Schmid e Andressa Keller: em encontro de relacionamento em negócios em Vitória.  Cloves Louzada

Teatro

Três gerações em cena

Vitória recebe, nos dias 27 e 28 de junho, no Teatro Universitário, a segunda grande turnê nacional da premiada montagem Três Mulheres Altas, estrelada por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. Dirigido por Fernando Philbert, o espetáculo é produzido por Bruna Dornellas e Wesley Telles, da WB Produções, e está em seu quinto ano consecutivo em cartaz. Sucesso de público e crítica, a peça de Edward Albee já foi assistida por mais de 90 mil espectadores em todo o país. A turnê conta com patrocínio da Bradesco Seguros e apresentação do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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