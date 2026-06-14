Mercado publicitário prestigia lançamento do 39º Festival Colibri em Vitória

O mercado publicitário capixaba prestigiou o lançamento da 39ª edição do Festival Colibri, realizado no Cinemark do Shopping Vitória. Com o tema “Absolute Cinema”, a campanha criada pela MP Publicidade celebra o protagonismo da criatividade e a conexão entre o Espírito Santo e os grandes palcos da comunicação mundial.





O evento reuniu agências, anunciantes e profissionais do setor, além de contar com palestra de Alexis Pagliarini sobre tendências do mercado global. A premiação acontece em setembro e trará novas categorias para reconhecer talentos, marcas e cases de destaque da publicidade capixaba.



Veja as fotos de Léo Gurgel.