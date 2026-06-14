Mercado publicitário prestigia lançamento do 39º Festival Colibri em Vitória

O mercado publicitário capixaba prestigiou o lançamento da 39ª edição do Festival Colibri, realizado no Cinemark do Shopping Vitória. Com o tema “Absolute Cinema”, a campanha criada pela MP Publicidade celebra o protagonismo da criatividade e a conexão entre o Espírito Santo e os grandes palcos da comunicação mundial.
O evento reuniu agências, anunciantes e profissionais do setor, além de contar com palestra de Alexis Pagliarini sobre tendências do mercado global. A premiação acontece em setembro e trará novas categorias para reconhecer talentos, marcas e cases de destaque da publicidade capixaba.
Veja as fotos de Léo Gurgel.
Queridos de RR
Em clima de Copa do Mundo
A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, lançou uma coleção especial inspirada nas cores do Brasil. A linha reúne regatas em verde, amarelo, azul e branco, além de bonés e lenços personalizados para quem pretende acompanhar os jogos em clima de torcida.
Encontro
Na Câmara de Vitória
Homenagem para Iate do ES
Negócios
Teatro
Três gerações em cena
Vitória recebe, nos dias 27 e 28 de junho, no Teatro Universitário, a segunda grande turnê nacional da premiada montagem Três Mulheres Altas, estrelada por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. Dirigido por Fernando Philbert, o espetáculo é produzido por Bruna Dornellas e Wesley Telles, da WB Produções, e está em seu quinto ano consecutivo em cartaz. Sucesso de público e crítica, a peça de Edward Albee já foi assistida por mais de 90 mil espectadores em todo o país. A turnê conta com patrocínio da Bradesco Seguros e apresentação do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.