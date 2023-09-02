Veja receita de escondidinho de bacalhau para assar na air fryer

Escondidinho de bacalhau é uma receita de prato principal que tem tudo a ver com fim de semana. Cremoso e bem temperado, ele é a dica de hoje do HZ e vai bem no almoço ou no jantar.
Simples de preparar, o escondidinho também pode ser assado na air fryer. Acompanhe passo a passo e veja que delícia vai ficar!
ESCONDIDINHO DE BACALHAU
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de purê de batata
- 100g de muçarela
- 400g de bacalhau dessalgado e desfiado
- Azeite
- Sal
- Pimenta
- ½ Cebola
- 1 dente de alho
- Tomate cereja
- Azeitonas
- Batata palha
- 4 colheres de requeijão
COMO FAZER:
- Esquente um fio de azeite na frigideira e refogue a cebola. Quando estiver transparente, junte o alho.
- Adicione o bacalhau e refogue bem.
- Junte o tomate, as azeitonas e tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Na travessa, faça uma camada com o purê e coloque por cima muçarela e requeijão.
- Em seguida, cubra com o bacalhau refogado.
- Coloque algumas fatias de muçarela e leve para a air fryer a 180ºC por 30 minutos.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.