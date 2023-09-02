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Veja receita de escondidinho de bacalhau para assar na air fryer

Quer uma ideia prática para o almoço de fim de semana? HZ traz uma dica de prato bem cremosa, ideal para refeições em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 09:00

Escondidinho de bacalhau
Escondidinho de bacalhau também pode ser assado na air fryer Crédito: Freeskyline/Mondial
Escondidinho de bacalhau é uma receita de prato principal que tem tudo a ver com fim de semana. Cremoso e bem temperado, ele é a dica de hoje do HZ e vai bem no almoço ou no jantar. 
Simples de preparar, o escondidinho também pode ser assado na air fryer. Acompanhe passo a passo e veja que delícia vai ficar! 

ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras de purê de batata
  • 100g de muçarela
  • 400g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • Azeite
  • Sal
  • Pimenta
  • ½ Cebola
  • 1 dente de alho
  • Tomate cereja
  • Azeitonas
  • Batata palha
  • 4 colheres de requeijão
COMO FAZER:
  1. Esquente um fio de azeite na frigideira e refogue a cebola. Quando estiver transparente, junte o alho.
  2. Adicione o bacalhau e refogue bem.
  3. Junte o tomate, as azeitonas e tempere com sal e pimenta-do-reino.
  4. Na travessa, faça uma camada com o purê e coloque por cima muçarela e requeijão. 
  5. Em seguida, cubra com o bacalhau refogado.
  6. Coloque algumas fatias de muçarela e leve para a air fryer a 180ºC por 30 minutos. 
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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