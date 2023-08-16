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Entrada gratuita

Festival de torresmo em Vila Velha terá oito dias de programação

Torresmofest acontece de 17 a 20 e de 24 a 27 de agosto no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, com shows musicais e área kids
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 06:00

Torresmofest acontece no Boulevard Shopping Vila Velha
Evento é um dos maiores do país dedicado à carne suína Crédito: Torresmofest/Divulgação
Atenção, fãs de torresmo e carne de porco! O Torresmofest, um dos maiores festivais nacionais dedicados à carne suína, desembarca no Estado pela primeira vez, com oito dias de programação regados a comida, bebida, música e diversão. 
Com entrada gratuita, o evento vai acontecer de 17 a 20 e de 24 a 27 de agosto, das 12h às 22h, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, localizado na Rodovia do Sol, em Itaparica. 
Serão mais de 20 expositores, entre barracas e food trucks, com cardápios que incluem joelho de porco, leitão à pururuca, costela suína, pernil, panceta, diversas variedades de torresmo (de rolo, recheado, mineiro) e muito mais. Os preços das porções variam entre R$ 10 e R$ 90. 
Torresmo de rolo do festival Torresmofest
Torresmo de rolo é um dos petiscos à venda Crédito: Torresmofest/Divulgação
Um dos convidados para a edição capixaba é o chef Adan Al Garcia, especialista em carne de porco e expoente das culinárias mineira e paulista. Seu menu no Torresmofest terá itens como baião de dois e arroz carreteiro. 
Para acompanhar, chope artesanal e drinques estão garantidos, e a programação musical reúne covers de bandas nacionais e internacionais, passando por estilos do pop rock ao sertanejo. O evento conta com área kids para a diversão dos pequenos. 
Torresmofest acontece no Boulevard Shopping Vila Velha
Festival dedicado à carne suína é um dos maiores do país Crédito: Torresmofest/Divulgação
As atrações musicais de 17 a 20 de agosto já estão confirmadas (veja abaixo) e, de acordo com a organização do evento, o line-up do segundo fim de semana ainda está em fechamento.  
Segundo o idealizador do evento, Eduardo Bueno, a expectativa de público nos primeiros quatro dias supera 40 mil pessoas. "É um evento que agrada a toda família”, comenta.
O Torresmofest contabiliza mais de 350 edições, realizadas em cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e, agora, Espírito Santo.

Espetinhos, sobremesas e chope artesanal

Além da grande variedade de cortes suínos em diversas formas de preparo, a gastronomia do festival Torresmofest traz opções de pastéis, espetinhos, batatas, chope artesanal, drinques e sobremesas. Komblue, Doce Mineiro, Old Costela, Old Torresmolândia, Dr. Pururuca, Frangorresmo, Torresmo de Boteco, Império dos Defumados, Palhoça, Parada do Torresmo e Churrero são alguns dos expositores. 

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

1º FIM DE SEMANA 
  • Quinta-feira (17/08)
  • 20h - Cólica Renal (Cover Mamonas Assassinas)
  • Sexta-feira (18/08)
  • 20h - Banda Everlong (Cover Foo Fighters)
  • Sábado (19/08)
  • 17h - Banda Beat Locks (Cover Charlie Brown Jr.)
  • 20h - Banda Letal (Cover Metallica)
  • Domingo (20/08)
  • 17h - Big City - Festa Hits
  • 20h - Bohemian Rock (Cover Queen)
TORRESMOFEST VILA VELHA
Quando: de 17 a 20 de agosto e de 24 a 27 de agosto de 2023
Horário: das 12h às 22h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest (Instagram).

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