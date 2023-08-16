Festival de torresmo em Vila Velha terá oito dias de programação

Espetinhos, sobremesas e chope artesanal
Além da grande variedade de cortes suínos em diversas formas de preparo, a gastronomia do festival Torresmofest traz opções de pastéis, espetinhos, batatas, chope artesanal, drinques e sobremesas. Komblue, Doce Mineiro, Old Costela, Old Torresmolândia, Dr. Pururuca, Frangorresmo, Torresmo de Boteco, Império dos Defumados, Palhoça, Parada do Torresmo e Churrero são alguns dos expositores.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
- Quinta-feira (17/08)
- 20h - Cólica Renal (Cover Mamonas Assassinas)
- Sexta-feira (18/08)
- 20h - Banda Everlong (Cover Foo Fighters)
- Sábado (19/08)
- 17h - Banda Beat Locks (Cover Charlie Brown Jr.)
- 20h - Banda Letal (Cover Metallica)
- Domingo (20/08)
- 17h - Big City - Festa Hits
- 20h - Bohemian Rock (Cover Queen)
Quando: de 17 a 20 de agosto e de 24 a 27 de agosto de 2023
Horário: das 12h às 22h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest (Instagram).