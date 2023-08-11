Pitadas

Novo restaurante italiano de Vitória serve pratos de até R$ 500

Baccione Forneria, do chef Ari Cardoso, aposta na sofisticação. Veja também: quiosque Bacio di Latte no Shopping Vitória e tarde portuguesa na Grand Cru
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 09:00

Polvo à lagareiro com arroz de pistache e legumes salteados do restaurante Baccione Forneria, em Vitória
Polvo grelhado, arroz de pistache e legumes salteados Crédito: Camila Luz
Baccione Forneria é o nome do mais novo restaurante italiano de Vitória. Inaugurado esta semana na Praia do Canto, o espaço pertence aos sócios Moema Pereira, Bruno Marchiori e Ari Cardoso.
Natural da Paraíba, o chef Ari lançou mão de sua profunda afinidade com a Itália para criar o cardápio da Baccione. Com 28 anos de cozinha, ele também comanda a Casa do Chef Ari, em Domingos Martins, e atua como consultor gastronômico. 
No menu, o Espírito Santo recebe homenagens como o bolinho de risoto inspirado na torta capixaba (R$ 70/quatro unidades), acompanhado por pesto de coentro, e o risoto de moqueca com camarão VM (R$ 140, individual). 
Nhoque gratinado do restaurante Baccione Forneria, em Vitória
Gnocchi Toscano  Crédito: Camila Luz
Gratinado, o Gnocchi Toscano com molho rústico de tomate e recheio de guanciale e fonduta de queijo morbier custa R$ 150 (individual). Também para uma pessoa, o polvo grelhado servido com arroz de pistache e legumes salteados sai a R$ 190. 
Chama atenção o Carbonara di Mare, que leva guanciale, pecorino, camarão, lagosta, polvo e cubos de robalo (R$ 500, para dois). De sobremesa, a casa oferece opções como cannoli (de pistache e de doce de leite), brownie, banoffee e o clássico tiramisù.
O ambiente é sofisticado e tem uma adega imponente, com sommelier à disposição. O Baccione funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30 e fica na Rua Madeira de Freitas, 88. Mais informações: @baccioneforneria.  

SHOPPING GANHA NOVO POINT DE GELATOS

Basta fazer um breve passeio pelo Shopping Vitória para ver que as gelaterias vêm ampliando sua presença no mall. A mais nova delas é o quiosque da Bacio di Latte, inaugurado há poucos dias em frente à loja Camicado, no primeiro piso.
Com formato inusitado, semelhante ao dos legítimos carrinhos de gelato italianos, o troller comporta oito sabores tradicionais do produto e também a linha Mercato, com produtos da marca para levar para casa, entre eles o licor limoncello. 
A rede de gelaterias já conta com uma loja na entrada principal do shopping, em frente à praça do chafariz. O quiosque funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. 
Troller da gelateria Bacio di Latte no Shopping Vitória
Novo quiosque é inspirado nos legítimos carrinhos de gelato italianos Crédito: Bacio di Latte/Divulgação

Tarde com pratos portugueses em Vila Velha

A loja de vinhos e wine bar Grand Cru Vila Velha promove no sábado (12), a partir das 13h, uma tarde portuguesa com cardápio assinado pela chef da casa, Marília Borges. O menu tem como entrada polvo à lagareiro com batatas ao murro, e o prato principal é um bacalhau com natas acompanhado por arroz de amêndoas. De sobremesa, será servido pastel de Belém. Quanto: R$ 130 por pessoa (R$ 110 para confrades), com bebidas cobradas à parte. Reservas: (27) 99241-9698. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa. 

Veja Também

5 restaurantes no ES com almoço especial para o Dia dos Pais

10 bares e restaurantes para comer feijoada na Grande Vitória

Vitória ganha mais um restaurante de churrasco na parrilha

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

