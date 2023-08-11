Novo restaurante italiano de Vitória serve pratos de até R$ 500

Baccione Forneria é o nome do mais novo restaurante italiano de Vitória. Inaugurado esta semana na Praia do Canto, o espaço pertence aos sócios Moema Pereira, Bruno Marchiori e Ari Cardoso.
Natural da Paraíba, o chef Ari lançou mão de sua profunda afinidade com a Itália para criar o cardápio da Baccione. Com 28 anos de cozinha, ele também comanda a Casa do Chef Ari, em Domingos Martins, e atua como consultor gastronômico.
No menu, o Espírito Santo recebe homenagens como o bolinho de risoto inspirado na torta capixaba (R$ 70/quatro unidades), acompanhado por pesto de coentro, e o risoto de moqueca com camarão VM (R$ 140, individual).
Gratinado, o Gnocchi Toscano com molho rústico de tomate e recheio de guanciale e fonduta de queijo morbier custa R$ 150 (individual). Também para uma pessoa, o polvo grelhado servido com arroz de pistache e legumes salteados sai a R$ 190.
Chama atenção o Carbonara di Mare, que leva guanciale, pecorino, camarão, lagosta, polvo e cubos de robalo (R$ 500, para dois). De sobremesa, a casa oferece opções como cannoli (de pistache e de doce de leite), brownie, banoffee e o clássico tiramisù.
O ambiente é sofisticado e tem uma adega imponente, com sommelier à disposição. O Baccione funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30 e fica na Rua Madeira de Freitas, 88. Mais informações: @baccioneforneria.
Basta fazer um breve passeio pelo Shopping Vitória para ver que as gelaterias vêm ampliando sua presença no mall. A mais nova delas é o quiosque da Bacio di Latte, inaugurado há poucos dias em frente à loja Camicado, no primeiro piso.
Com formato inusitado, semelhante ao dos legítimos carrinhos de gelato italianos, o troller comporta oito sabores tradicionais do produto e também a linha Mercato, com produtos da marca para levar para casa, entre eles o licor limoncello.
A rede de gelaterias já conta com uma loja na entrada principal do shopping, em frente à praça do chafariz. O quiosque funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá.