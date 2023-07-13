Vitória ganha mais um restaurante de churrasco na parrilha

O churrasco feito na parrilha (ou parrilla) acaba de ganhar mais um representante entre os restaurantes de Vitória, o recém-inaugurado Otto Gastronomia. A casa ocupa o número 1.602 da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, e fica a poucos metros do Canal de Camburi.
Por lá, cortes como ancho, chorizo
, fraldinha e picanha
, só para citar os bovinos (a partir de R$ 76/300g), vão para a mesa com farofa, vinagrete e um acompanhamento à escolha - que pode ser purê de batata, batata rústica, arroz de tomate, legumes do dia ou arroz branco.
Na seção de carnes premium, os cortes com 300g cada um custam entre R$ 118 (ancho de sol e chorizo de sol) e R$ 122 (picanha black angus). O cardápio inclui ainda risotos, espaguete de pupunha, salmão e cuscuz marroquino com cordeiro.
O restaurante pertence aos sócios Lucyana Junger, Larissa Santos e Tarcísio Dalvi, que é o chefe de cozinha. O ambiente conta com espaço kids e é pet friendly.
Funcionamento de terça a sábado, das 18h às 23h, sexta e sábado também das 12h às 15h30, e domingo até 16h. Mais informações: @ottogastronomia_.
A segunda unidade do restaurante de rodízio de pizzas Allegria foi aberta há poucos dias em Cariacica, no Shopping Moxuara. A primeira foi inaugurada em março deste ano, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.
O Allegria de Cariacica tem capacidade para 252 pessoas em seus 500 metros quadrados de área (70 deles somente de parquinho com brinquedos para crianças de até 12 anos).
O rodízio reúne mais de 40 sabores e custa a partir de R$ 44,90 por pessoa. O refil de suco, água e refrigerante não sai por menos de R$ 15,90, também por pessoa. Crianças de até cinco anos não pagam e de 6 a 10 pagam metade.
O funcionamento é de segunda a quinta, das 17h30 às 22h; às sextas e sábados, das 17h às 23h; e aos domingos e feriados, das 17h às 21h. Av. Mário Gurgel, 5353, Bairro São Francisco, Cariacica.
O Azeite Potenza Claude Troisgros tem como principais características sabor e intensidade marcantes e amargor e picância em equilíbrio. Sua acidez máxima é de 0,14%.
Vatapá, moqueca capixaba, feijão tropeiro e barreado estão entre os pratos da cozinha brasileira que harmonizam com esse azeite, que já está à venda pelo e-commerce da Fazenda Serra dos Tapes por R$ 60 (250 ml) e R$ 90 (500 ml).