Pitadas

Vitória ganha mais um restaurante de churrasco na parrilha

Otto Gastronomia fica na Praia do Canto. Veja também: nova unidade do rodízio Allegria, noite de caldos no Café Dona Lica e azeite do chef Claude Troisgros
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 15:53

O churrasco feito na parrilha (ou parrilla) acaba de ganhar mais um representante entre os restaurantes de Vitória, o recém-inaugurado Otto Gastronomia. A casa ocupa o número 1.602 da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, e fica a poucos metros do Canal de Camburi.  
Por lá, cortes como ancho, chorizo, fraldinha e picanha, só para citar os bovinos (a partir de R$ 76/300g), vão para a mesa com farofa, vinagrete e um acompanhamento à escolha - que pode ser purê de batata, batata rústica, arroz de tomate, legumes do dia ou arroz branco.    
Na seção de carnes premium, os cortes com 300g cada um custam entre R$ 118 (ancho de sol e chorizo de sol) e R$ 122 (picanha black angus). O cardápio inclui ainda risotos, espaguete de pupunha, salmão e cuscuz marroquino com cordeiro.
Ancho com legumes grelhados na parrilha é destaque no menu Crédito: Ana Beloni
O restaurante pertence aos sócios Lucyana Junger, Larissa Santos e Tarcísio Dalvi, que é o chefe de cozinha. O ambiente conta com espaço kids e é pet friendly.
Funcionamento de terça a sábado, das 18h às 23h, sexta e sábado também das 12h às 15h30, e domingo até 16h. Mais informações: @ottogastronomia_.  

NOVO RODÍZIO EM CARIACICA

A segunda unidade do restaurante de rodízio de pizzas Allegria foi aberta há poucos dias em Cariacica, no Shopping Moxuara. A primeira foi inaugurada em março deste ano, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. 
Pizza marguerita faz parte do rodízio Crédito: Allegria/Divulgação
O Allegria de Cariacica tem capacidade para 252 pessoas em seus 500 metros quadrados de área (70 deles somente de parquinho com brinquedos para crianças de até 12 anos). 
O rodízio reúne mais de 40 sabores e custa a partir de R$ 44,90 por pessoa. O refil de suco, água e refrigerante não sai por menos de R$ 15,90, também por pessoa. Crianças de até cinco anos não pagam e de 6 a 10 pagam metade.
O funcionamento é de segunda a quinta, das 17h30 às 22h; às sextas e sábados, das 17h às 23h; e aos domingos e feriados, das 17h às 21h. Av. Mário Gurgel, 5353, Bairro São Francisco, Cariacica. 

Noite de caldos em Jardim Camburi

O Café Dona Lica promove na sexta, 14 de julho, uma noite de caldos com bufê livre a R$ 39 por pessoa. Canja de galinha, capelletti in brodo, caldo verde, sopa de ervilha, creme de pupunha com crispy de Parma e creme de abóbora com gorgonzola estão garantidos no cardápio. A casa atenderá com reservas pelo (27) 99813-2192 e também por ordem de chegada. Rua Victorino Cardoso, 264, próximo ao Day by Day, Jardim Camburi, Vitória. 

AZEITE COM ASSINATURA DE CHEF

O chef Claude Troisgros, que esteve recentemente em Vitória para uma aula-show no Fest Gastronomia, lançou nesta semana um azeite de oliva extravirgem desenvolvido em parceria com a expert Cláudia Santos, da Fazenda Serra dos Tapes, em Canguçu, no Rio Grande do Sul. 
O Azeite Potenza Claude Troisgros tem como principais características sabor e intensidade marcantes e amargor e picância em equilíbrio. Sua acidez máxima é de 0,14%. 
Claude Troisgros assina azeite produzido no Rio Grande do Sul Crédito: Robert Silva
Vatapá, moqueca capixaba, feijão tropeiro e barreado estão entre os pratos da cozinha brasileira que harmonizam com esse azeite, que já está à venda pelo e-commerce da Fazenda Serra dos Tapes por R$ 60 (250 ml) e R$ 90 (500 ml). 

Veja Também

Claude Troisgros faz arroz de polvo em aula lotada no Fest Gastronomia

1º Festival da Tilápia de Povoação terá de moqueca a quibe do peixe

Festival em praia de Anchieta vai servir bobó em ritmo de forró

