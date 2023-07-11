Festival em praia de Anchieta vai servir bobó em ritmo de forró

Bobó de camarão será feito não só com aipim, mas com banana e outras bases Crédito: Renan Alves

Prato típico da culinária nordestina muito apreciado pelos capixabas, o bobó é a estrela da 15ª edição do Festival Forró Bobó, que acontece de 14 (sexta) a 16 de julho (domingo) na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, balneário do município de Anchieta.

Nos três dias do evento, cuja entrada é gratuita, o prato vai dividir a cena com shows musicais e concurso de dançarinos de forró, além de um cardápio variado que inclui diversas comidinhas, cervejas regionais e até releituras curiosas, como pizza e pastel de bobó.

No restaurante da Associação Iriri Vivo, que realiza o festival, estarão à venda bobó de camarão (R$ 30/individual) feito com cremes que variam desde o mais tradicional, de aipim, até de fruta-pão, de banana-da-terra, de abóbora, de batata doce, de inhame e de batata-baroa. Para quem tem intolerância ou alergia ao crustáceo, uma alternativa é o bobó de frango (R$ 30/individual).

CARDÁPIO

Além de bobó, o evento terá outros tipos de comida à venda, pois conta com a participação de diversos empreendedores, como LeGusti Pizzaria, Chef Suzy Ferreira na Cozinha, Califas Frango e Peixe, Sandurritus, Chef Fernanda Braga, Delícia Capixaba, Eskina Pub Bar Espetos Gourmet, Tapioca da Marli, Barbas Burguer, Bebê a Bordo - Seleto Sabor e Pop's Sorvete Tailandês.

Sendo assim, quem for à Costa Azul vai encontrar hambúrguer, comida mexicana, pizza, empanadas argentinas, peroá frito, polvo à vinagrete, lagosta gratinada, churrasquinho, tapioca recheada e costelinha ao molho barbecue, só para citar algumas opções. Os preços variam de R$ 8 (empanada) a R$ 250 (peixe assado e acompanhamentos).

CERVEJAS E CONCURSO

Para quem não dispensa uma cerveja artesanal, as atrações são Beer Bike, Buena Onda, Cervejaria Bigos, Fatto a Mano e Cervejaria Sea Hop - nesses espaços, o copo de Pilsen vai custar R$ 10 (300ml).

Durante o festival, acontecerá um concurso de forró para eleger o melhor casal dançarino, e a dupla vencedora levará R$ 1 mil como prêmio.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (14/07)

17h - Abertura do evento



18h30 - MPB com Paulinho Bolzan



20h - Aula-show com o chef Gilson Surrage. Receita: bobó de camarão



21h - Esquenta do forró com Paulinho Bolzan



22h30 - Show com Trio Capixaba



1h - Encerramento SÁBADO (15/07)

17h - Abertura do evento



19h - Show com Henrique Cabral



20h - Concurso de forró



22h - Esquenta do forró com Henrique Cabral



22h30 - Show com Trio Forrofiá



1h - Encerramento

DOMINGO (16/07)

11h - Abertura do almoço



12h - Show de Léo Zanol com roleta e muitos brindes



15h - Show com Trio Jatobá



18h - Encerramento

15º FESTIVAL FORRÓ BOBÓ

Quando: de 14 a 16 de julho de 2023

Onde: na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta

Entrada gratuita

Realização: Associação Iriri Vivo em parceria com Ferrari Eventos e com apoio da Aderes e do Sebrae-ES.

