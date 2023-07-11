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Entrada gratuita

Festival em praia de Anchieta vai servir bobó em ritmo de forró

O 15° Festival Forró Bobó vai agitar Iriri de 14 a 16 de julho com shows, concurso de dança e cardápio que inclui até pizza de bobó
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 17:01

Festival Forró Bobó de Iriri, em Anchieta
Bobó de camarão será feito não só com aipim, mas com banana e outras bases Crédito: Renan Alves
Prato típico da culinária nordestina muito apreciado pelos capixabas, o bobó é a estrela da 15ª edição do Festival Forró Bobó, que acontece de 14 (sexta) a 16 de julho (domingo) na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, balneário do município de Anchieta.
Nos três dias do evento, cuja entrada é gratuita, o prato vai dividir a cena com shows musicais e concurso de dançarinos de forró, além de um cardápio variado que inclui diversas comidinhas, cervejas regionais e até releituras curiosas, como pizza e pastel de bobó. 
No restaurante da Associação Iriri Vivo, que realiza o festival, estarão à venda bobó de camarão (R$ 30/individual) feito com cremes que variam desde o mais tradicional, de aipim, até de fruta-pão, de banana-da-terra, de abóbora, de batata doce, de inhame e de batata-baroa. Para quem tem intolerância ou alergia ao crustáceo, uma alternativa é o bobó de frango (R$ 30/individual).  

CARDÁPIO

Além de bobó, o evento terá outros tipos de comida à venda, pois conta com a participação de diversos empreendedores, como LeGusti Pizzaria, Chef Suzy Ferreira na Cozinha, Califas Frango e Peixe, Sandurritus, Chef Fernanda Braga, Delícia Capixaba, Eskina Pub Bar Espetos Gourmet, Tapioca da Marli, Barbas Burguer, Bebê a Bordo - Seleto Sabor e Pop's Sorvete Tailandês.
Sendo assim, quem for à Costa Azul vai encontrar hambúrguer, comida mexicana, pizza, empanadas argentinas, peroá frito, polvo à vinagrete, lagosta gratinada, churrasquinho, tapioca recheada e costelinha ao molho barbecue, só para citar algumas opções. Os preços variam de R$ 8 (empanada) a R$ 250 (peixe assado e acompanhamentos).  

CERVEJAS E CONCURSO

Para quem não dispensa uma cerveja artesanal, as atrações são Beer Bike, Buena Onda, Cervejaria Bigos, Fatto a Mano e Cervejaria Sea Hop - nesses espaços, o copo de Pilsen vai custar R$ 10 (300ml).
Durante o festival, acontecerá um concurso de forró para eleger o melhor casal dançarino, e a dupla vencedora levará R$ 1 mil como prêmio. 

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (14/07)
  • 17h - Abertura do evento
  • 18h30 - MPB com Paulinho Bolzan
  • 20h - Aula-show com o chef Gilson Surrage. Receita: bobó de camarão
  • 21h - Esquenta do forró com Paulinho Bolzan
  • 22h30 - Show com Trio Capixaba
  • 1h - Encerramento
SÁBADO (15/07)
  • 17h - Abertura do evento
  • 19h - Show com Henrique Cabral
  • 20h - Concurso de forró
  • 22h - Esquenta do forró com Henrique Cabral
  • 22h30 - Show com Trio Forrofiá
  • 1h - Encerramento
DOMINGO (16/07)
  • 11h - Abertura do almoço
  • 12h - Show de Léo Zanol com roleta e muitos brindes
  • 15h - Show com Trio Jatobá
  • 18h - Encerramento
15º FESTIVAL FORRÓ BOBÓ 
Quando: de 14 a 16 de julho de 2023
Onde: na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo em parceria com Ferrari Eventos e com apoio da Aderes e do Sebrae-ES.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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