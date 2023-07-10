Fotos do Fest Gastronomia: veja cobertura dos 3 dias do evento

O Fest Gastronomia bombou e já tem muita gente com saudade do evento, que lotou o Álvares Cabral entre 7 e 9 de julho. A boa notícia é que ele voltará em 2024 e poderá ser ainda maior!
Enquanto a segunda edição não chega, fique com a cobertura fotográfica do festival, que em sua primeira edição teve shows de Frejat, Vanessa da Mata, André Prando e Amaro Lima, entre outras atrações superanimadas.
As aulas-show com estrelas da gastronomia, como Claude Troisgros e José Almiro do Churrasqueadas, também vão ficar na memória. Veja a seguir registros dos melhores momentos feitos pelos fotógrafos Daniel Pimenta, Pedro Oliver, Levi Mori, Cloves Louzada e Arthur Louzada.