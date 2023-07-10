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Fotos do Fest Gastronomia: veja cobertura dos 3 dias do evento

Confira galerias de imagens com tudo o que rolou de 7 a 9 de julho no festival, que já tem sua segunda edição confirmada para 2024
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 17:42

Vanessa da Mata apresentou seu novo show, "Vem Doce", e agitou o sábado (8) Crédito: Pedro Oliver
Fest Gastronomia bombou e já tem muita gente com saudade do evento, que lotou o Álvares Cabral entre 7 e 9 de julho. A boa notícia é que ele voltará em 2024 e poderá ser ainda maior! 
Enquanto a segunda edição não chega, fique com a cobertura fotográfica do festival, que em sua primeira edição teve shows de Frejat, Vanessa da Mata, André Prando e Amaro Lima, entre outras atrações superanimadas.
As aulas-show com estrelas da gastronomia, como Claude Troisgros e José Almiro do Churrasqueadas, também vão ficar na memória. Veja a seguir registros dos melhores momentos feitos pelos fotógrafos Daniel Pimenta, Pedro Oliver, Levi Mori, Cloves Louzada e Arthur Louzada. 

CLIQUE NA FOTO ABAIXO E CONFIRA A GALERIA DE SEXTA (7/07)

Fest Gastronomia - Sexta-feira

CLIQUE NA FOTO ABAIXO E CONFIRA A GALERIA DE SÁBADO (8/07)

Fest Gastronomia 2023 - Sábado

CLIQUE NA FOTO ABAIXO E CONFIRA A GALERIA DE DOMINGO (9/07)

Fest Gastronomia 2023 - Domingo

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