Fest Gastronomia: confira todas as informações sobre o evento

Começou o Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, marcado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias do Fest, que terá praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.
O ingresso, à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares, dá direito a todas as atrações do evento, inclusive às aulas-show, e custa R$ 60 (meia) na sexta e no sábado, R$ 50 (meia) no domingo e R$ 140 o passaporte para os três dias. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam para entrar (confira o serviço no final da matéria).
Preparamos um guia detalhado com as principais informações sobre o Fest Gastronomia: atrações musicais e gastronômicas, acesso às aulas-shows, o que vai ter para comer e beber no evento, como vai ser a estrutura no Álvares e muito mais. Confira abaixo!
SAIBA TUDO SOBRE O FEST GASTRONOMIA
PREMIAÇÃO
A entrega dos troféus aos restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023, eleitos pelo voto popular no site A Gazeta em 13 categorias, ocorreu no primeiro dia do Fest Gastronomia (7/07), às 18h, dentro do Auditório Senac/Fecomércio.
Na ocasião, Isaura Caliari, fundadora do primeiro curso de astronomia do Estado foi homenageada com um troféu especial. FOTO: Arte/Geraldo Netto
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Dez restaurantes e uma cafeteria entre os mais renomados do Estado estarão na praça de alimentação do Fest, dentro da sede social do Álvares, que é totalmente coberta e climatizada.
O cardápio desse espaço inclui pratos, entradas e sobremesas que custam de R$ 10 a R$ 45 (porções individuais). Os participantes são: Kaffa Cafeteria, Atlântica, Daju Bistrô, Foodies Burgers, Nóz, Mahai, O Quintal (foto), Eliah, Preferito, Don Camaleone e Suzushi.
Alguns desses estabelecimentos foram vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023. Clique aqui para conferir os cardápios da praça de alimentação, que terá o Palco Gastrô com DJs e música ao vivo nos três dias de evento.
FOOD TRUCKS
Sorvete tailandês, burrito, hot dog e yakisoba estão entre as opções à venda nos food trucks do evento. Participam do Fest Gastronomia Pops Sorvete Tailandês, Sandurritus, Crepe Francês, Sensei Comida Oriental, Crispy Foodies Vix e Rock Massa.
FEIRAS, ESPAÇO CACHAÇA E PANELEIRAS
Em um grande festival não podem faltar feiras com iguarias, como queijos, embutidos, cafés e biscoitos, e no Fest Gastronomia haverá espaços dedicados a maravilhas produzidas por empreendedores do Estado.
As Paneleiras de Goiabeiras (foto) terão um espaço exclusivo para vender suas peças, e além dos estandes de artesanato, quem for ao evento vai encontrar donuts (Jheny Donuts), chocolate gourmet (Espírito Cacau), gelato (Tofoli Gelato), o Espaço Cachaça - do qual participam os expositores capixabas Princesa Isabel, Cachaça Granfina, Zucchi Destilaria e Cantina Matiello - e o Espaço Produtores, que reúne defumados, suspiros, farofas e comidinhas das montanhas, só para citar algumas opções.
AULAS-SHOW E DEGUSTAÇÕES
Claude Troisgros, Kátia Barbosa, José Almiro e Juarez Campos (na foto, da esq. pra direita) são estrelas da gastronomia que darão aulas-show no Fest Gastronomia.
Ao todo, 12 chefs vão se revezar preparando receitas ao vivo e ensinando suas técnicas em dois espaços: o Auditório Senac/Fecomércio e a Carreta Senac, que também receberão oficinas sobre cerveja artesanal, coquetelaria, café especial, chocolate e charcutaria.
Nas aulas-shows, as degustações serão limitadas a algumas pessoas da plateia, por sorteio. A programação completa com os chefs, horários e temas estão no final desta matéria.
Para participar dessas atividades, tanto no auditório como na carreta, será preciso fazer inscrição (gratuitamente) no local , até uma hora antes do início da apresentação.
PROGRAMAÇÃO INFANTIL
O festival terá opções de lazer para toda a família, com destaque para o espaço kids (recreação) e para as oficinas de culinária voltadas ao público infantil na Carreta Senac.
As aulas para os pequenos, com a chef Vanusa Pedroni, acontecerão no sábado (8), às 13h (Biscoitos Divertidos), e no domingo (9) em dois horários: 12h (Pirulito de Chocolate) e 13h (Cupcake).
Lembrando que a criançada não paga para entrar no Fest!
ESTRUTURA
Você sabia que a área em frente ao palco principal é coberta?
Então, não se preocupe caso chova e vá curtir tranquilamente os shows de Frejat, André Prando, Vanessa da Mata e Na Intimidade do Samba, atrações do Palco Fest.
A praça de alimentação também tem cobertura e diversas mesas com ombrelones estarão disponíveis por todo a área do festival.
Lounges para descanso, com vista para a Baía de Vitória, também estão garantidos, mas lembre-se de usar roupas e calçados confortáveis para curtir todas as atrações.
No sábado (8), que terá 12 horas de programação, será permitido sair do evento após o almoço e retornar para os shows da noite. Em tempo: o acesso ao estacionamento do Álvares só será liberado para sócios do clube e para a produção do evento.
Embora haja uma grande disponibilidade de vagas nas ruas em frente ao local do Fest, sugerimos que você vá de táxi, carro de aplicativo ou carona, para aproveitar ao máximo os comes e bebes.
BEBIDAS À VENDA
Pontos de venda de vinho (com taça adequada para servir) e bares com bebidas diversas (inclusive coquetéis, como gim tônica, caipirinha, Campari tônica, receitas autorais e drinques sem álcool) estarão espalhados por toda a área do Fest Gastronomia.
A cerveja artesanal oficial do evento é produzida pela Cervejaria Alquimistas, de Vitória, que levará para o Álvares Pilsen, Session IPA, IPA Virgulino, chope de vinho e cooler de morango.
Não será permitido entrar no evento com taça ou comida, mas você poderá levar seu copo térmico se desejar.
Logo na entrada, uma lojinha terá à venda diversos produtos do Fest, entre eles um copo térmico exclusivo.
SHOWS MUSICAIS
O pop rock, a MPB e o samba dominam a programação musical do Fest Gastronomia, que traz nomes de peso como Frejat, Vanessa da Mata, André Prando, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Amaro Lima e Dona Fran.
Dono de hits como "Por Você" e "Pro Dia Nascer Feliz", Frejat se apresentou na sexta (7), às 21h, e Vanessa da Mata canta seus sucessos (entre eles "Boa Sorte" e "Não me Deixe Só") no sábado (8), também às 21h.
A programação completa dos três palcos do evento (Fest, Sunset e Gastrô) você confere no final da matéria.
REVISTA ESPECIAL
A revista especial do Fest Gastronomia, produzida pelo Estúdio Gazeta, será distribuída no evento com conteúdos exclusivos, entrevistas com atrações do festival, mapa do evento e cardápios dos restaurantes convidados.
Você pode baixar o guia em PDF gratuitamente clicando aqui, mas se for ao Fest vai receber a versão impressa - que ficou belíssima!
PROGRAMAÇÃO COMPLETA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
Classificação: livre.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
