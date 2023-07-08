Prêmio HZ Gastrô reúne vencedores na abertura do Fest Gastronomia

Vencedores do Prêmio HZ Gastrô, no 1º dia do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

O maior evento de gastronomia do Espírito Santo começou nesta sexta (7). Além de reunir o melhor da comida, bebida e lazer, o Fest Gastronomia abriu os trabalhos com a cerimônia do aguardado Prêmio HZ Gastrô, que reconheceu os melhores restaurantes da Grande Vitória em 13 categorias.

Os vencedores já tinham sido revelados no dia 30 de junho, em A Gazeta , mas a entrega dos troféus só foi feita no primeiro dia do evento, no auditório Senac/Fecomércio, sob o comando da apresentadora da TV Gazeta, Rafaela Marquezine. Entre os presentes, estavam chefs renomados, proprietários de restaurantes e amantes da culinária capixaba.

"Começamos a planejar esse evento antes da pandemia e tivemos muito cuidado no planejamento. (...) É um evento histórico para nós porque é um setor que cresce cada vez mais, que tem destaque no nosso Estado. Temos muita comida boa para apresentar, muita coisa boa para compartilhar, muita coisa interessante para ser conhecida. (...) É mais uma chance que a gente tem para contribuir cada vez mais e explorar nossa gastronomia", destacou Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.

Além da premiação aos restaurantes mais votados, o Prêmio HZ Gastrô também separou um momento especial para homenagear uma personalidade importante para a gastronomia capixaba: Isaura Caliari. Em conversa com a equipe de HZ, alguns minutos antes de subir ao palco, a fundadora do primeiro curso universitário de gastronomia no Espírito Santo destacou o que o amor pela comida a moveu durante toda sua história.

"Eu fiz isso tudo com tanto amor que eu nem acho que foi nada difícil, não lembro do tempo que eu ficava em pé dando aula (risos). Só lembro das histórias dos alunos, de onde eles estão hoje"

O talento que a fez seguir para a sala de aula e ser reconhecida no Fest Gastronomia foi um dom aprendido dentro de casa. "Meus pais eram portugueses e a comida era de uma fartura. Minha mãe cozinhava maravilhosamente bem. Ela fazia panelões de comida. Isso já me motivou para o lado da gastronomia (risos)", completou.

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Veja os vencedores do Prêmio HZ Gastrô

RELEMBRE OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA

Ao todo, foram 13 categorias contempladas na premiação: Brigadeiro, Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Coxinha, Doceria, Feijoada, Delivery, Hambúrguer, Moqueca e Pizza. A votação foi realizada no site de A Gazeta, entre os dias 1º e 15 de junho.

No segmento Estabelecimentos, 10 restaurantes foram selecionados pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô, formada por 20 personalidades, entre jornalistas, influenciadores, gourmets, pesquisadores da alimentação e professores de gastronomia.

Já no segmento Voto Popular, apenas três categorias foram contempladas. Em cada uma delas, o público pôde escrever o nome do seu estabelecimento favorito. No final, 20.064 votos válidos foram computados na enquete.

É um prêmio de reconhecimento do nosso esforço. Esse prêmio fomenta o empreendedorismo na gastronomia no nosso Estado. O tempero especial para ganhar esse prêmio é a dedicação, é fazer as pessoas acreditarem no nosso negócio e, principalmente, fazer nossos colaboradores sonharem um sonho nosso

Não só para mim, como para a gastronomia do Espírito Santo, essa iniciativa é sensacional porque valoriza o chef capixaba. Estou feliz demais só por ter sido indicada, não sei nem mensurar minha felicidade por ganhar o prêmio

O resultado do Prêmio HZ Gastrô é um guia confiável para os amantes da boa comida capixaba. Confira os vencedores e desfrute das dicas. Bom apetite!