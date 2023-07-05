Fest Gastronomia: Vanessa da Mata está animada para levar novo show a Vitória

Uma das vozes mais potentes da MPB - chegou a ganhar um Grammy Latino em 2008, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, com "Sim" -, Vanessa da Mata é uma das atrações mais esperadas do Fest Gastronomia, maior encontro gastronômico do Estado que acontece de sexta (7) a domingo (9), na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Na apresentação para os capixabas, a talentosa mato-grossense de 47 anos traz um pouco do novo trabalho, "Vem Doce", sétimo disco de carreira que marca vinte anos de jornada, um álbum robusto e que conta com faixas emblemáticas, como "Foice", que celebra religiões de matriz africana. "Estou muito animada para levar esse novo repertório para Vitória", diz a cantora.
Claro que, toda vez que conversamos com Vanessa, nos vêm em mente composições como "Ai, Ai, Ai..." (confira vídeo abaixo), ''Ainda Bem'', "Nossa Canção", trilha sonora da novela "Celebridade", "Não Me Deixe Só", que estoura nas pistas com o remix de Ramilson Maia, e "Onde Ir", da novela "Esperança".
E sim, podem ficar tranquilos, pois a artista deve relembrar esses e outros sucessos no palco do Fest Gastronomia, em performance que rola no sábado (8), no palco FEST, um dos espalhados pelo encontro. "Esse é um show que traz muitas faixas do álbum novo, além das minhas clássicas revisitadas e rearranjadas", explica.
Abaixo, confira trechos da conversa e, claro, garanta seu ingresso para conferir o show artista - e várias outras atrações musicais e culinárias - nos três dias de Fest Gastronomia.
Você vai se apresentar no maior evento gastronômico do Espírito Santo. Expectativas de comer pratos e quitutes maravilhosos? Por falar nisso, já provou a tradicional moqueca capixaba?
Estou muito animada! Adoro as receitas capixabas e sou muito fã da moqueca. Já estou pensando no lanche após o show (risos)...
Por falar em gastronomia, a Vanessa é boa de cozinha ou boa somente de garfo? Sabe dar seus truques como mestre cuca?
Tenho minhas receitas e pratos que aprendi ao longo da vida, mas amo experimentar coisas novas! É uma das melhores partes de estar sempre na estrada, conseguimos ter acesso a muitas culturas e comidas maravilhosas.
Gosta da alta gastronomia ou prefere a boa e tradicional comida caseira? Ou há ocasiões para todos os pratos?
Existem momentos para as duas, ainda bem.
Falando da carreira, vai apresentar um pouco da turnê de 20 anos de trajetória no ES? No repertório, estarão faixas do novo projeto, “Vem Doce”, e sucessos consagrados, como "Ainda bem", “Ai, Ai, Ai”, "Boa sorte" e "Não me deixe só"?
Sim, com certeza. Esse é um show que traz muitas faixas do álbum novo, além das minhas clássicas revisitadas e rearranjadas. Estou muito animada para levar esse novo repertório para Vitória.
Você ganhou o Grammy Latino em 2008, com “Sim”, o que repercutiu em sua carreira, especialmente no exterior. Até hoje, é considerada uma das vozes mais potentes da MPB. Nesses 20 anos, qual balanço faz dessa trajetória?
Como cronista que sou, sempre há uma história a ser contada, uma música a ser escrita. É muito gostoso receber o reconhecimento do mercado, mas é a conexão com o público que faz o trabalho ter sentido. Ver minhas letras fazendo parte da vida das pessoas sempre me motiva a continuar nesse caminho.
Em entrevista recente, você disse que, em início da carreira, "tinha medo do sucesso e do que a fama pode trazer". Como conseguiu, com sua trajetória vitoriosa, quebrar certas questões internas?
O tempo e a maturidade trazem coisas maravilhosas para a gente. Hoje consigo fazer meu trabalho, minha arte e entender como separar a Vanessa cantora da Vanessa da vida pessoal.
Em seu novo disco, a faixa “Foice” celebra a religião de matizes africanas. Qual sua relação com essas religiões e como vê a crescente onda de intolerância religiosa vindo de uma parcela da população do país?
Essa música fala do sincretismo, dessa multiplicidade de religiões brasileiras, o psicólogo e sustentador dos aflitos. Essa música é um "afrobeat" e tem essa ideia de abordar erros e angústias dos mais desejosos e, ao mesmo tempo, pedir forças para que esses erros não roubem mais tanto do nosso equilíbrio, harmonia e saúde cotidianos. É uma das minhas preferidas do álbum novo, principalmente por apontar e lutar contra esse apagamento da nossa cultura.
Após o sucesso de crítica de "Vem Doce", o que os fãs podem esperar para os próximos meses?
Vamos lançar a versão em vinil do álbum "Vem Doce" no fim do mês! O disco está lindo e já disponível em pré-venda no site da Bolachão Discos. Estou muito animada
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
