Vanessa da Mata levanta o público com sucessos em show no Fest Gastronomia

Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", no 2º dia do Fest Gastronomia, na área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva

Dona de uma das vozes mais potentes da MPB, Vanessa da Mata se apresentou no Fest Gastronomia na noite deste sábado (8), levantando o público que encheu a nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Na apresentação para os capixabas, a cantora de 47 anos trouxe um pouco do novo trabalho, "Vem Doce", sétimo disco de carreira que marca vinte anos de jornada, um álbum robusto e que conta com faixas emblemáticas, como "Foice", que celebra religiões de matriz africana e abriu o show. "Comentário a Respeito de John", parceria com João Gomes, "Eu Repetiria", "Amiga Fofoqueira" e "Fiquei Aqui", em parceria com L7nnon, também fizeram parte do repertório do show apresentado em Vitória.

Claro que também não faltou hits de Vanessa adorados pelos inúmeros fãs, como "Ai, Ai, Ai...", ''Ainda Bem'', "Nossa Canção", em homenagem a Luiz Ayrão, e "Não Me Deixe Só", que ganhou uma versão mais acelerada. A música nordestina ditou o ritmo de boa parte da apresentação, com "Quero um Xodó", "Qui Nem Jiló", "Sabiá" e "Vem Morena".

A cantora estava animada com a animação do público presente e até se mostrou emocionada com o carinho recebido.

Eu acho que vocês alimentaram bem esse povo (risos). Tinha uma boa comida aí, uma nutrição maravilhosa porque estava todo mundo felizíssimo. Foi muito divertido para mim, foi muito bom. Em todos os sentidos, de qualidade, da galera participando, ouvindo, pulando, sem vergonha nenhuma. Isso é muito gostoso de ver, quando você dá energia e você tem a troca imediatamente, não tem que ficar se matando, o público não demora a acender. O público já pegou fogo desde a primeira música

Público lotou a área do Palco Fest para ver Vanessa da Mata Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre o repertório escolhido à dedo, uma música tocou o público de maneira especial: "Força Estranha", uma homenagem à Gal Costa, morta em novembro de 2022. Em conversa com a equipe de HZ, alguns minutinhos após a apresentação, Vanessa da Mata explicou o que a levou a fazer a dedicatória.

Gal tem que ser lembrada sempre. Acho que é muito cedo para eu fazer uma homenagem a ela maior, mas relembrar a força dela de cantar, com essa música, é muito necessário. É uma mulher muito presente nos nossos poros, na nossa vida

Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", no 2º dia do Fest Gastronomia, na área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva

FÃ DE UMA BOA COMIDA

Vanessa da Mata é a segunda artista nacional a se apresentar na primeira edição do Fest Gastronomia. Na sexta (7), quem fez o público vibrar foi o cantor Roberto Frejat. Durante a entrevista, a cantora não escondeu a alegria de fazer parte da história do evento que busca destacar o melhor da cultura e gastronomia capixaba.

Para encerrar o bate-papo, a mato-grossense ainda compartilhou uma receita secreta e autoral de uma sobremesa. Vanessa diz não arriscar conduzir uma aula-show, como os chefs Juarez Campos, Claude Troisgos ou Katia Barbosa, mas confessa mandar bem na produção do prato.

"Eu tenho uma sobremesa que eu inventei que é com abacate, doce de leite, calda de goiaba e frutas vermelhas por cima. Às vezes eu ponho um biscoitinho de chocolate crocante e cremoso, aí fica ótimo", compartilhou.

Vanessa da Mata no Fest Gastronomia

EVENTO

Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, vai até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público no evento que tem praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.