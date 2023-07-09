André Prando faz mega show e anuncia novo álbum no Fest Gastronomia

O capixaba celebrou seus 33 anos no palco do festival, cantando os sucessos dos 10 anos de carreira
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 22:19

Show de André Prando
André Prando cantou sucessos dos 10 anos de carreira Crédito: Carlos Alberto Silva
O cantor André Prando fez da segunda noite do Fest Gastronomia, em Vitória, uma data especial. O capixaba celebrou no palco principal os seus 33 anos, já que faz aniversário no dia 08 de julho. "Muito bom estar comemorando essa data no palco e com vocês", disse.
Ele apresentou um show que passeou pelos seus 10 anos de carreira com muita perfomance no palco. "É um show que passeia pelos meus 10 anos de carreira, com alguma releituras que são inspiração para mim", contou. No set list músicas como "Gatinho da Internet" e "Dharma".
Show de André Prando
Ele apresentou um show com muita perfomance no palco Crédito: Carlos Alberto Silva
Sucessos de artistas como Alceu Valença, Belchior, Sérgio Sampaio e Beatles também fizeram parte do repertório.
André aproveitou o Fest Gastronomia para anunciar o novo álbum intitulado de "Iririu", com 11 faixas inéditas. "Tô considerando uma virada de página na carreira. Quem acompanha a minha carreira sabe que os discos são bem pautados em rock. Nesse álbum a gente explora pitadas de reggae, e diferentes instrumentos. É um disco que está mais brasileiro, latino e diverso".
O Fest Gastronomia acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento é uma realização de A Gazeta. Os ingressos estão à venda no site Superticket e na portaria do evento.

André Prando faz mega show no Fest Gastronomia

Veja Também

De pirulito a biscoito: pequenos viram chefs no Fest Gastronomia

Bateu a fome? Veja opções de alimentação no Fest Gastronomia

Bolinho de moqueca é homenagem de Kátia Barbosa ao ES no Fest Gastronomia

