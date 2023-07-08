Bateu a fome? Veja opções de alimentação no Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia continua pocando neste sábado (9). E, para agradar até os paladares mais exigentes da cidade, o evento reuniu chefs renomados, restaurantes premiados e food trucks em um só lugar. Tudo pensado para oferecer uma experiência deliciosa para os amantes da boa comida e cultura.
Até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, será possível encontrar uma ampla variedade de pratos que dão água na boca, com opções de R$ 10 até R$ 70. Quem aproveito o almoço no espaço foi Eduarda Gasperazzo, de 10 anos. Ela veio com a família e optou pelo bife ancho ao chimichurri do Quintal.
Segundo o pai, Itamar Daumas (48), a escolha foi pelo fato de carne e batata serem os pratos favoritos da filha. O funcionário público, que veio acompanhado da esposa e do filho mais novo, também destacou a diversidade de restaurantes na praça de alimentação.
“Tem muitas opções para todos os gostoso. Tem de pizza a japonês que as crianças amam (risos)”, cita.
Segundo Danilo Faria e Júnior, proprietários do Suzushi, a proposta dos restaurantes no evento era trazer opções práticas e tradicionais de cada estabelecimento, para mostrar a identidade de cada um. “São opções rápidas, muito bem preparadas, com carga de sabor bem tradicionais do Japão”, destacou Júnior.
O missô e o gyoza já são os pratos que mais saem da casa e, por isso, são boas opções para quem quer conhecer a gastronomia do restaurante.
Confira, abaixo, as opções de comida na praça de alimentação e na área de food trucks:
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Entre estabelecimentos reconhecidos pelo Prêmio HZ Gastrô e outros queridinhos da cidade de Vitória, a praça de alimentação reúne 10 restaurantes e cafeterias para lá de especiais que trouxeram, em média, duas opções de seus cardápios. Os pratos variam de R$ 10 a R$ 45.
- RESTAURANTE ATLÂNTICA
- Casquinha de siri, acompanhada por farofa e vinagrete (R$ 35) e pastel de camarão (R$ 10 a unidade)
- DAJU BISTRÔ
- Angu à baiana (R$ 35), uma polenta mole com queijo derretido e uma opção de molho, à escolha entre bolonhesa de porco caipira e cogumelos das montanhas.
- DON CAMALEONE
- Marguerita especial (com molho pesto), calabresa, frango com Catupiry, quatro queijos e a autoral Buongiorno (com presunto de Parma, creme de burrata e raspas de limão siciliano). De R$ 35 a R$ 42
- ELIAH
- Polvo com batata crocante, gremolata e aioli de páprica picante (R$ 45) e croquete de cupim com chutney de manga e maionese de alho assado (R$ 35/seis unidades)
- FOODIES BURGERS
- American (com carne, queijo, bacon, cebola roxa, tomate, alface americana e maionese temperada) por R$ 32; e Smash Classic Cheese (com carne, queijo, picles, cebola) por R$ 28
- MAHAI
- Risoto de camarão com tomate concassê e manteiga de ervas (R$ 45/foto) e risoto de filé mignon em tiras com gorgonzola, banana, bacon e um toque de melado (R$ 42)
- NÓZ COMIDA AFETIVA
- Pastel de polvo com alho-poró (R$ 20) e porção de cinco bolinhas de queijo da roça, acompanhada por molho picante de goiabada (R$ 20)
- O QUINTAL PARRILLA BAR
- Bife ancho ao chimichurri com batata rústica, farofa e vinagrete (R$ 35/foto) e costela bovina com aipim na manteiga de ervas (R$ 45)
- PREFERITO
- Espaguete alfredo por R$ 39,90 e porção de polpetina (almôndega ao molho de tomate da casa com queijo grana padano e farofa crocante de pão) por R$ 34,90
- SUZUSHI
- Missô rámen (R$ 39) e gyoza suíno (R$ 28)
- KAFFA CAFETERIA
- Cafés espresso (R$ 8/70ml) e filtrado (R$ 10/200ml); bolo gelado de coco da casa (R$ 14 a unidade) e brownie de Nutella com biscoito Negresco (foto/R$ 20 a porção); Cappuccino italiano (R$ 15/200ml) e chocolate quente (R$ 15/150ml)
FOODTRUCKS
Já nos foodtrucks, 7 opções estão disponíveis, entre lanches e sobremesas. Os valores variam de R$ 14 a R$ 70.
- PAÔLA CAKES:
- Bolos de pote, fatias, copos de sundae, tortas salgadas, entre tantas outras delícias. Os valores vairma de R$ 14 a R$ 24.
- ROCK MASSA:
- Opções de batata frita (De R$ 20 a R$ 35) e hot dog (R$ 25)
- POP'S:
- Sorvete tailândes de R$ 15 a R$ 35
- SENSEI COMIDA ORIENTAL:
- Yakisoba (R$ 30) e hot roll (de R$ 20 a R$ 30)
- CREPE FRANCÊS & CIA:
- Crepes doces e salgados de R$ 18 a R$ 30
- SANDURRITOS:
- Quesadilla (R$ 40), fajitas (R$ 70), burrito (R$ 45), tacos (R$ 17 e R$ 22), nachos (R$ 45), traquito bananella (R$ 25) e batata frita (R$ 35)
- CRISPY CHICKEN:
- Frango, batata frita e espetos. De R$ 10 a R$ 52
Confira a programação do evento:
- DOMINGO (9/07)
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
- *Atrações e horários sujeitos a alteração.
SERVIÇO
- FEST GASTRONOMIA
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.