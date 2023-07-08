Bateu a fome? Veja opções de alimentação no Fest Gastronomia

Algumas das iguarias encontradas no Fest Gastronomia Crédito: Beatriz Heleodoro

O Fest Gastronomia continua pocando neste sábado (9) . E, para agradar até os paladares mais exigentes da cidade, o evento reuniu chefs renomados, restaurantes premiados e food trucks em um só lugar. Tudo pensado para oferecer uma experiência deliciosa para os amantes da boa comida e cultura.

Até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, será possível encontrar uma ampla variedade de pratos que dão água na boca, com opções de R$ 10 até R$ 70. Quem aproveito o almoço no espaço foi Eduarda Gasperazzo, de 10 anos. Ela veio com a família e optou pelo bife ancho ao chimichurri do Quintal.

Segundo o pai, Itamar Daumas (48), a escolha foi pelo fato de carne e batata serem os pratos favoritos da filha. O funcionário público, que veio acompanhado da esposa e do filho mais novo, também destacou a diversidade de restaurantes na praça de alimentação.

Eduarda Gasperazzo, de 10 anos, experimentou o bife ancho ao chimichurri do Quintal Parrilha Crédito: Beatriz Heleodoro

“Tem muitas opções para todos os gostoso. Tem de pizza a japonês que as crianças amam (risos)”, cita.

Segundo Danilo Faria e Júnior, proprietários do Suzushi, a proposta dos restaurantes no evento era trazer opções práticas e tradicionais de cada estabelecimento, para mostrar a identidade de cada um. “São opções rápidas, muito bem preparadas, com carga de sabor bem tradicionais do Japão”, destacou Júnior.

O missô e o gyoza já são os pratos que mais saem da casa e, por isso, são boas opções para quem quer conhecer a gastronomia do restaurante.

Fest Gastronomia: o missô do Suzushi Crédito: Beatriz Heleodoro

Confira, abaixo, as opções de comida na praça de alimentação e na área de food trucks:

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Entre estabelecimentos reconhecidos pelo Prêmio HZ Gastrô e outros queridinhos da cidade de Vitória, a praça de alimentação reúne 10 restaurantes e cafeterias para lá de especiais que trouxeram, em média, duas opções de seus cardápios. Os pratos variam de R$ 10 a R$ 45.

RESTAURANTE ATLÂNTICA

Casquinha de siri, acompanhada por farofa e vinagrete (R$ 35) e pastel de camarão (R$ 10 a unidade)



DAJU BISTRÔ

Angu à baiana (R$ 35), uma polenta mole com queijo derretido e uma opção de molho, à escolha entre bolonhesa de porco caipira e cogumelos das montanhas.

DON CAMALEONE

Marguerita especial (com molho pesto), calabresa, frango com Catupiry, quatro queijos e a autoral Buongiorno (com presunto de Parma, creme de burrata e raspas de limão siciliano). De R$ 35 a R$ 42



ELIAH

Polvo com batata crocante, gremolata e aioli de páprica picante (R$ 45) e croquete de cupim com chutney de manga e maionese de alho assado (R$ 35/seis unidades)



FOODIES BURGERS

American (com carne, queijo, bacon, cebola roxa, tomate, alface americana e maionese temperada) por R$ 32; e Smash Classic Cheese (com carne, queijo, picles, cebola) por R$ 28



MAHAI

Risoto de camarão com tomate concassê e manteiga de ervas (R$ 45/foto) e risoto de filé mignon em tiras com gorgonzola, banana, bacon e um toque de melado (R$ 42)



NÓZ COMIDA AFETIVA

Pastel de polvo com alho-poró (R$ 20) e porção de cinco bolinhas de queijo da roça, acompanhada por molho picante de goiabada (R$ 20)



O QUINTAL PARRILLA BAR

Bife ancho ao chimichurri com batata rústica, farofa e vinagrete (R$ 35/foto) e costela bovina com aipim na manteiga de ervas (R$ 45)



PREFERITO

Espaguete alfredo por R$ 39,90 e porção de polpetina (almôndega ao molho de tomate da casa com queijo grana padano e farofa crocante de pão) por R$ 34,90



SUZUSHI

Missô rámen (R$ 39) e gyoza suíno (R$ 28)



KAFFA CAFETERIA

Cafés espresso (R$ 8/70ml) e filtrado (R$ 10/200ml); bolo gelado de coco da casa (R$ 14 a unidade) e brownie de Nutella com biscoito Negresco (foto/R$ 20 a porção); Cappuccino italiano (R$ 15/200ml) e chocolate quente (R$ 15/150ml)



FOODTRUCKS

Já nos foodtrucks, 7 opções estão disponíveis, entre lanches e sobremesas. Os valores variam de R$ 14 a R$ 70.

PAÔLA CAKES:

Bolos de pote, fatias, copos de sundae, tortas salgadas, entre tantas outras delícias. Os valores vairma de R$ 14 a R$ 24.

ROCK MASSA:

Opções de batata frita (De R$ 20 a R$ 35) e hot dog (R$ 25)

POP'S:

Sorvete tailândes de R$ 15 a R$ 35

SENSEI COMIDA ORIENTAL:

Yakisoba (R$ 30) e hot roll (de R$ 20 a R$ 30)

CREPE FRANCÊS & CIA:

Crepes doces e salgados de R$ 18 a R$ 30

SANDURRITOS:

Quesadilla (R$ 40), fajitas (R$ 70), burrito (R$ 45), tacos (R$ 17 e R$ 22), nachos (R$ 45), traquito bananella (R$ 25) e batata frita (R$ 35)

CRISPY CHICKEN:

Frango, batata frita e espetos. De R$ 10 a R$ 52

Confira a programação do evento:

DOMINGO (9/07)

Abertura dos portões: 11h

Palco FEST:

13h às 15h - Na Intimidade do Samba

Auditório Senac/Fecomércio:

13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada

14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra

Palco SUNSET:

11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana

12h às 16h30 - DJ Zappie

Carreta Senac:

12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate

13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake

14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba

15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros

Palco GASTRÔ:

11h40 às 12h50 - DJ

12h às 13h50 - Brasil Pandeiro

13h às 16h30 - DJ

Encerramento: 17h

*Atrações e horários sujeitos a alteração.

SERVIÇO