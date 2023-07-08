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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a festa de abertura do Fest Gastronomia em Vitória

Publicado em
08 jul 2023 às 09:08
Marcello Moraes, Kátia Barbosa, Márcio Chagas e Juarez Campos
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a chef Kátia Barbosa, o diretor de Negócio da Rede Gazeta, Márcio Chagas e o chef Juarez Campos Crédito: Arthur Louzada
Pocou! Foi super prestigiada a abertura do Fest Gastronomia 2023, o maior evento de gastronomia do Espírito Santo, uma realização de A Gazeta, que agita o Clube Álvares Cabral, com aulas-show, praça de alimentação e muita música. A largada foi dada nesta sexta-feira (07) com a entrega do Prêmio HZ Gastrô, aula-show do chef Claude Troisgros e show de Frejat.
Durante a premiação, a chef Isaura Caliari, uma das pioneiras da gastronomia capixaba recebeu uma homenagem como Personalidade de 2023.   Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Arthur Louzada. 
Will Loyola e o chef Claude Troisgros
Will Loyola e o chef Claude Troisgros Crédito: Arthur Louzada
Luzia Toledo e Marcus Gregório Serrano
Luzia Toledo e Marcus Gregório Serrano, da CDTIV (Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória) Crédito: Arthur Louzada
Rafaela Marquezini, Will Loyola, Karime Falcão e Evelize Calmon
Rafaela Marquezini, Will Loyola, Karime Falcão e a editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon Crédito: Arthur Louzada
Luiz Paulo Oliveira Santos, Christina Abelha, Maria Claudia e Luiz Claudio Allemand
Luiz Paulo Oliveira Santos, Christina Abelha, Maria Claudia e Luiz Claudio Allemand Crédito: Arthur Louzada
Leticia Dalvi e Rosney Wetler
Leticia Dalvi e Rosney Wetler Crédito: Arthur Louzada
Cesar Bressan (Diretor de patrimônio da Fecomércio), João Luiz Mendes (Boteco do João) e Marcus Gregório Serrano (Presidente da Companhia de Desenvolvimento Turismo e Inovação de Vitória)
Cesar Bressan (Diretor de patrimônio da Fecomércio), João Luiz Mendes (Boteco do João) e Marcus Gregório Serrano (Presidente da Companhia de Desenvolvimento Turismo e Inovação de Vitória) Crédito: Arthur Louzada
Pablo Lira, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Márcio Chagas e Weverson Valcker Meireles
Pablo Lira, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Márcio Chagas e o secretário de Estado de Turismo Weverson Valcker Meireles Crédito: Arthur Louzada
Juarez Campos, Isaura Caliari e Renata Rasseli
Juarez Campos, Isaura Caliari e Renata Rasseli Crédito: Arthur Louzada
Carlos André Oliveira e Rose Favalessa
Carlos André Oliveira e Rose Favalessa Crédito: Arthur Louzada
Prefeito Lorenzo Pazolini, Mario Bonella, Juarez Campos e Amaro Lima
Prefeito Lorenzo Pazolini, Mario Bonella, Juarez Campos e Amaro Lima Crédito: Arthur Louzada
O chef Claude Troisgros e Alvino Oliveira Filho
O chef Claude Troisgros e Alvino Oliveira Filho Crédito: Arthur Louzada

Festa de abertura do Fest Gastronomia 2023

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