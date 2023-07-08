Veja quem prestigiou a festa de abertura do Fest Gastronomia em Vitória

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a chef Kátia Barbosa, o diretor de Negócio da Rede Gazeta, Márcio Chagas e o chef Juarez Campos

Durante a premiação, a chef Isaura Caliari, uma das pioneiras da gastronomia capixaba recebeu uma homenagem como Personalidade de 2023. Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Arthur Louzada.