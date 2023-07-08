Veja quem prestigiou a festa de abertura do Fest Gastronomia em Vitória

Durante a premiação, a chef Isaura Caliari, uma das pioneiras da gastronomia capixaba recebeu uma homenagem como Personalidade de 2023. Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Arthur Louzada.
Will Loyola e o chef Claude TroisgrosCrédito: Arthur Louzada
Luzia Toledo e Marcus Gregório Serrano, da CDTIV (Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória)Crédito: Arthur Louzada
Rafaela Marquezini, Will Loyola, Karime Falcão e a editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize CalmonCrédito: Arthur Louzada
Luiz Paulo Oliveira Santos, Christina Abelha, Maria Claudia e Luiz Claudio AllemandCrédito: Arthur Louzada
Leticia Dalvi e Rosney WetlerCrédito: Arthur Louzada
Cesar Bressan (Diretor de patrimônio da Fecomércio), João Luiz Mendes (Boteco do João) e Marcus Gregório Serrano (Presidente da Companhia de Desenvolvimento Turismo e Inovação de Vitória)Crédito: Arthur Louzada
Pablo Lira, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Márcio Chagas e o secretário de Estado de Turismo Weverson Valcker MeirelesCrédito: Arthur Louzada
Juarez Campos, Isaura Caliari e Renata RasseliCrédito: Arthur Louzada
Carlos André Oliveira e Rose FavalessaCrédito: Arthur Louzada
Prefeito Lorenzo Pazolini, Mario Bonella, Juarez Campos e Amaro LimaCrédito: Arthur Louzada
O chef Claude Troisgros e Alvino Oliveira FilhoCrédito: Arthur Louzada