  • Fest Gastronomia: 2° dia terá aula de Katia Barbosa e show de Vanessa da Mata
Ainda dá tempo

Fest Gastronomia: 2° dia terá aula de Katia Barbosa e show de Vanessa da Mata

Portões do Álvares Cabral estão previstos para abrir ao meio-dia. Programação ainda terá muitas aulas e apresentações de bandas locais; veja a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:11

A cantora Vanessa da Mata
A cantora Vanessa da Mata será o destaque musical da noite
Após uma noite de estreia de sucesso com o público aprendendo com Claude Troisgrosconsumindo o melhor da gastronomia capixaba com restaurantes de renome e cantando sucessos de Frejat, o Fest Gastronomia segue rumo ao segundo dia com uma programação repleta de delícias e atrações, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público até domingo (9). Neste sábado (8), os frequentadores vão encontrar, além da praça de alimentação com restaurantes renomados, da área kids e dos espaços dedicados às Paneleiras de Goiabeiras e microempreendedores, muita música e aprendizado. O destaque fica por conta da aula-show da chef Katia Barbosa, a inventora do bolinho de feijoada, e do show de Vanessa da Mata, que traz a turnê "Vem Doce".
O ingresso, à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares, dá direito a todas as atrações do evento, inclusive às aulas-show, e custa R$ 60 (meia) na sexta e no sábado, R$ 50 (meia) no domingo e R$ 140 o passaporte para os três dias. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam para entrar. Confira abaixo a programação.
  • SÁBADO (8/07)
  • Abertura dos portões: 12h

  • Palco FEST: 
  • 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
  • 21h às 22h - Vanessa da Mata

  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
  • 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
  • 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
  • 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
  • 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
  • 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
  • 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi    

  • Palco SUNSET: 
  • 14h10 às 20h - DJ Zappie
  • 18h10 às 21h - DJ
  • 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
  • 0h - DJ Zappie
     
  • Carreta Senac:
  • 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas 
  • 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
  • 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
  • 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
  • 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
  • 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates 
  • 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
  • 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
  • 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
      
  • Palco GASTRÔ:
  • 14h10 às 16h - Serginho MPB
  • 16h10 à 1h - DJ

  • DOMINGO (9/07)
  • Abertura dos portões: 11h

  • Palco FEST: 
  • 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
  • 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
  • 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra   

  • Palco SUNSET:
  • 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
  • 12h às 16h30 - DJ Zappie

  • Carreta Senac:
  • 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
  • 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
  • 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba 
  • 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros   

  • Palco GASTRÔ:
  • 11h40 às 12h50 - DJ
  • 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
  • 13h às 16h30 - DJ  
  • Encerramento: 17h

  • *Atrações e horários sujeitos a alteração.

