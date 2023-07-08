De pirulito a biscoito: pequenos viram chefs no Fest Gastronomia

O maior festival de gastronomia do Espírito Santo também é espaço para as crianças. Além de todas as opções de aulas-shows com cozinheiros renomados como Claude Troisgros, Kátia Barbosa e Juarez Campos, uma programação especial foi pensada para fazer os pequenos imergirem no mundo da culinária, de maneira educativa e divertida. Vale lembrar que o Fest Gastronomia acontece na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória
Sob a orientação da chef Vanusa Pedroni, mais de 20 mini chefs colocaram a mão na massa e participaram da primeira oficina kids do espaço Carreta Senac, neste sábado (8). Na ocasião, eles puderam aprender a história do chocolate, produzir seus próprios pirulitos e se deliciar com o doce, no final.
"As crianças interagiram e, ao mesmo tempo, foram extremamente organizadas. Trabalhamos os três tipos de chocolate: ao leite, branco e meio amargo. Usamos a forminha de acetato, derretemos o chocolate no microondas — que é a técnica mais segura para a criança não se queimar — e colocamos na forminha. Só isso (risos). São receitas mais fáceis, justamente, para as crianças poderem interagir e reproduzirem em casa", detalhou a chef Vanusa Pedroni.
"Muitas crianças pareciam que já ter nascido na gastronomia. Já me colocaram, outras vezes, para dar aula para crianças. Tem que ter jogo de cintura para organizar e fazer a aula acontecer. Tinha uma criança de dois anos e meio e que fez o próprio pirulito", completou.
MÃO NA MASSA
Diferente das aulas pensadas para os adultos (que ficam sentados ouvindo as instruções dos chefs), as oficinas dos pequenos foram feitas para que as crianças mergulhem no mundo da culinária. Devidamente vestidos de touca, conforme mandam as instruções sanitárias de uma boa cozinha profissional, eles puderam escolher os formatos do pirulito, o tipo de chocolate e até a decoração final.
Um dos super chefs da oficina kids foi o João Valle, de 4 anos. Ao lado da mãe, Maria Letícia Vale, ele aprendeu todo o passo a passo da receita e se acabou com o pirulito feito por ele mesmo. Foi justamente a oficina que atraiu a mãe e o pequeno para o evento e o resultado valeu a pena, já que João já curte participar ativamente das atividades na cozinha, dentro de casa.
"Foi rápido mas super efetivo (risos). Ele já cozinha comigo no almoço e gosta de preparar a mesa para as refeições. Envolvê-lo nessas atividades é legal porque ele começa a tomar gosto pela comida e a criar proximidade com o alimento", disse.
Depois da aula, os dois continuaram se divertindo com tudo que o Fest Gastronomia tem a oferecer. A programação infantil continua no domingo (9), das 12h às 12h50, com a oficina "Biscoitos Divertidos" e, logo em seguida, das 13h à 13h50, outra sobre cupcake. Os interessados devem se dirigir à Carreta Senac antes da aula para realizar a inscrição.
PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO
- DOMINGO (9/07)
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
- *Atrações e horários sujeitos a alteração.
SERVIÇO
- FEST GASTRONOMIA
- Quando: de 7 a 9 de julho de 2023
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar