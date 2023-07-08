Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  Saulo Simonassi, Dona Fran e Luiza Pastore agitam o 1° dia do Fest Gastronomia
Entrevista

Saulo Simonassi, Dona Fran e Luiza Pastore agitam o 1° dia do Fest Gastronomia

Artistas encerraram a programação do Fest Gastronomia nesta sexta (7); antes do show, artistas compartilharam expectativa para a apresentação
Beatriz Heleodoro

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 01:24

Saulo Simonassi, Dona Fran e Luiza Pastore encerram primeiro dia do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini
Quem encerrou o primeiro dia do Fest Gastronomia, nesta sexta (7), foram os artistas capixabas Saulo Simonassi, Dona Fran e Luiza Pastore. Em cima do palco Sunset, os três proporcionaram ao público uma mistura deliciosa de rock, MPB e jazz no encerramento da primeira noite, após o show do astro Frejat.
Com um repertório pensado para celebrar cantoras mulheres como, Rita Lee, Marisa Monte e Amy Whinehouse, os capixabas aproveitaram a sintonia que alimentaram em outros encontros e encantaram o público, que continuou vibrando com o som até mais de 0h. "Com identidade, você pode tocar qualquer coisa. Se você tem uma marca, você consegue executar gêneros diferentes e com a sua linguagem", disse Saulo Simonassi à equipe de HZ.
Alguns minutinhos antes do show, Saulo, Fran e Luiza compartilharam a expectativa para a apresentação. "Para mim, é uma coisa incrível. Tocar para uma galera tão grande e ao lado de pessoas que eu admiro tanto, particularmente, é surreal", adiantou Luiza Pastore.
"O evento está maravilhoso e eu estou admirada de ver como está bonito. Trazer essa música toda só tem a agregar", disse Dona Fran. "Está bem cheio e a gente vai tocar depois de um show de um artista consagrado como o Frejat. Por isso, vamos tentar levar alegria", completou Saulo Simonassi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS PRÓXIMOS DIAS

  • SÁBADO (8/07)
  • Abertura dos portões: 12h
  • Palco FEST: 
  • 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
  • 21h às 22h - Vanessa da Mata
  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
  • 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
  • 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
  • 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
  • 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
  • 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
  • 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi    
  • Palco SUNSET: 
  • 14h10 às 20h - DJ Zappie
  • 18h10 às 21h - DJ
  • 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
  • 0h - DJ Zappie 
  • Carreta Senac:
  • 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas 
  • 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
  • 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
  • 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
  • 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
  • 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates 
  • 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
  • 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
  • 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria 
  • Palco GASTRÔ:
  • 14h10 às 16h - Serginho MPB
  • 16h10 à 1h - DJ
  • DOMINGO (9/07)
  • Abertura dos portões: 11h
  • Palco FEST: 
  • 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
  • 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
  • 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra   
  • Palco SUNSET:
  • 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
  • 12h às 16h30 - DJ Zappie
  • Carreta Senac:
  • 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
  • 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
  • 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba 
  • 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros   
  • Palco GASTRÔ:
  • 11h40 às 12h50 - DJ
  • 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
  • 13h às 16h30 - DJ  
  • Encerramento: 17h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Gastronomia Música Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados